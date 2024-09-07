快訊／嘉義東石休旅車撞砂石車　氣囊爆開滿地血跡...1死1重傷

▲▼ 嘉義縣東石鄉永屯村屯子頭路段發生嚴重車禍 。（圖／翻攝臉書東石之美）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉永屯村屯子頭路段7日上午6時許發生嚴重車禍，一輛休旅車不明原因撞上砂石車，車上駕駛及副駕乘客兩人1重傷、1命危，送朴子醫院繼續搶救，其中命危患者經送醫搶救後仍宣告不治，詳細肇事原因仍待警方釐清。

▲ 嘉義縣東石鄉永屯村屯子頭路段嚴重車禍，副駕女乘客被救出 倒地無意識。（圖／翻攝臉書東石之美）



嘉義168縣道嘉朴公路東石鄉永屯段7日上午6時許發生自小客車與砂石車擦撞車禍意外，事發地點對面恰巧是東石消防分隊，消防同仁聽聞聲響隨即衝出來救人，並同步通報轄區員警，東石聯合所派員前往處理，現場兩傷者傷勢嚴重，1人命危無呼吸心跳，送朴子醫院繼續搶救，稍早仍傷重宣告不治。

警方表示，林姓男子駕駛自小客車沿台82線西往東行駛，行經台82線2.7公里處，先擦撞右側路邊護欄後再撞上未熄火臨停於路肩之營業貨運曳引車。經救護人員到場急救，自小客車乘客許姓女子現場傷勢嚴重無意識，送往朴子醫院搶救不治，雙方駕駛酒測均為零。

朴子醫院表示，到院傷者約37歲女性，頭部嚴重受傷，6時57分到院時明顯死亡，急救後7時23分宣告不治。