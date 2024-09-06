韓淫魔教主「洗腦性侵女信徒」　攝理教鄭明析遭求刑30年

▲攝理教教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析曾因性侵多名女信徒入獄10年，但2018年出獄後死性不改，洗腦信徒自己是「彌賽亞」，性侵多名國內外女信徒。他在去年一審被判23年徒刑，檢方6日在大田高等法院上訴審判中，要求判處鄭明析30年有期徒刑。

韓聯社報導，大田地方法院去年12月判處鄭明析（Jeong Myeong-seok）23年有期徒刑，原因是他性侵、猥褻3名受害人，也必須配戴電子腳鐐監控行蹤15年、10年內不得在兒童與青少年相關場所就業，須接受120個小時性暴力防治課程。隨後鄭明析對判決提出上訴。

▲南韓檢警先前大動作前往鄭明析位於忠清南道錦山郡月明洞的修道院和住處進行扣押搜查。（圖／達志影像／newscom）

今年5月，檢察機關以涉嫌對另外2名女子性犯罪的嫌疑另外起訴鄭明析，相關審判會與上訴審判分開進行。

先前報導指出，鄭明析過去曾因性侵多名女信徒入獄服刑10年，然而他2018年2月出獄後仍死性不改，向信徒們洗腦、宣稱自己是「彌賽亞」（救世主），2018年2月至2021年9月在修道院性侵29歲香港籍女信徒葉萱（韓文名鄭秀晶）高達17次，2018年7月至該年年底涉嫌撫摸31歲澳洲籍女信徒身體特定部位。

▲▼葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

2018年8月，鄭明析被指控在修道院搭乘高爾夫球車時，撫摸韓籍女信徒身體特定部位。另外，去年12月至今年1月，3名韓籍女信徒表示，她們從2018年便在教會設施內遭鄭明析多次性侵與性騷擾。

法官曾說，鄭明析長期以來經常對多數女信徒犯下性暴力，有計畫性地濫用女信徒身心障礙上的缺失來滿足其淫慾，且事後向偵察機關與法院否認其犯行，對受害者們造成二次傷害，不僅透過多數證人作偽證妨礙偵查，甚至還企圖「隻手遮天」、否認錄音檔的內容，且還對受害者人身攻擊、反控誣告。