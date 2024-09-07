巴西男享1夫9妻！女伴想壞壞還要輪班　慾求不滿怒分手

▲亞瑟擁有多名女伴。（圖／翻攝自IG）



記者王佩翊／編譯

巴西一名男子擁有9名女伴，並經常在社群軟體分享1夫9妻的美滿生活，引發熱議。然而他最近卻自爆，其中有數人因為不滿意他所制定的「後宮侍寢輪班表」，毅然決然離開他，導致他身邊只剩5個女伴，讓他飽受失戀之苦。

根據《每日星報》報導，巴西男子亞瑟（Arthur O Urso）曾經一度擁有9名女伴隨侍在側，並將她們稱為「妻子」，共同過著1夫9妻的家庭生活，10個人還一起穿上婚紗與西裝拍下結婚照留念。

亞瑟卻自爆，他最近歷經了多次分手，已經有4名女伴離開他的身邊。他透露，最近剛與他分手的51歲女伴則直言，不滿10人行下過於規律的性生活，因為所有人都必須遵守亞瑟所設計的侍寢時間表，才能和他發生性行為，而這樣的安排讓女方感到厭煩。

亞瑟直言，他最初推出這個「輪班制度」是希望所有女伴都可以平等分配到他的愛，但顯然不是每個人都滿意這個安排。

儘管亞瑟在連續經歷4名妻子離開他身邊時，有點沮喪與難過，所幸他還是能從其他5名妻子身上尋求慰藉。他目前仍與27歲的羅娜（Luana Kazaki）、21歲的艾蜜莉（Emelly Souza）、24歲的瓦奇利亞（Valquíria Santos）、23歲的達米雅娜（Damiana）以及28歲的亞曼達（Amanda Albuquerque）維持親密關係。

亞瑟說，雖然分手讓他大受打擊，但同時也讓我能更專注地和剩下的5人分享愛，且有更多的時間經營每段關係。他強調，自己仍然會全心全意照顧每位伴侶，無論是在感情上，還是在性生活上。他還表示，「性愛輪班表能確保每個人都感到滿意，雖然這個安排看起來很奇怪，但這是我表達關心的方式。」

目前，亞瑟與5名愛妻住在一間800平方英尺大的愛巢，家裡不僅有巨大的金色床、大型浴室，還有一間存放情趣用品的地下室。