搶4000萬遺產「3槍爆頭奪命」！　女殺妹妹一家三口判54年

▲瓦格納一家三口在家中遭槍殺。（圖／翻攝自g1）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名女子為了把價值700萬巴西雷亞爾（約新台幣3980萬元）遺產搶到手，下令謀殺妹妹一家三口，其中一名死者生前頭部中3槍。女嫌在8月30日被判處入獄54年，罪名為策畫謀殺，她的兒子因協助犯罪被判49年徒刑。

鏡報等報導，整起事件發生在2017年2月17日凌晨，43歲男律師瓦格納（Wagner da Silva）、他的37歲妻子索拉雅（Soraya Gon alves Resende）以及兩人的10歲女兒喬凡娜（Giovanna Resende Salgado）在自宅遭槍殺。案發當下，一家人都在睡覺。當救援人員抵達現場時，母女倆已斷氣，瓦格納還活著，但他的頭部中3槍，隨後在醫院過世。

調查人員認為，整起案件的犯罪動機是價值700萬巴西雷亞爾（約新台幣3980萬元）遺產糾紛，現階段尚待進一步證實，但初步認定是席蒙娜（Simone Gon alves Resende）下令謀殺家中收養的妹妹一家人，以便能拿到已故父親全數遺產。

席蒙娜被判處54年徒刑，她的兒子馬修斯（Matheus Resende Khalil）因協助殺人被判49年監禁，另外2名嫌犯迪亞哥（Diego Moreira da Cunha）與加布里埃爾（Gabriel Botrel de Ara jo Miranda）則是各自被判坐牢50年。

所有4名嫌犯仍可上訴。迪亞哥則是堅稱自身清白，他的律師宣稱，迪亞哥之所以認罪，是因為在警局遭到折磨。