巴西教堂屋頂整片塌下！民眾領食物「逃不及被埋」2死　恐怖畫面曝

▲巴西一座教堂屋頂坍塌,造成2死22傷。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

巴西東北部的勒西菲(Recife)發生了一起恐怖意外,當地一座教堂在8月30日下午驚傳屋頂倒塌,造成至少2人死亡,另有22人受傷。目前,政府正竭盡全力在瓦礫中進行搜索,以確保沒有其他人被困。

據路透社報導,事發當時,教堂正在派發食物,因此現場至少有60至70人聚集在了教堂內。不少民眾在屋頂坍塌時來不及躲避,造成了至少2人死亡,另有22人在這場意外中受傷。

VIDEO



O momento exato do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. Duas pessoas morreram na tragédia. Dezenas ficaram feridas. As causas estão sendo investigadas. pic.twitter.com/7pdT8p39ZE