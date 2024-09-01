巴西教堂屋頂整片塌下！民眾領食物「逃不及被埋」2死　恐怖畫面曝

▲巴西一座教堂屋頂坍塌，造成2死22傷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

巴西東北部的勒西菲（Recife）發生了一起恐怖意外，當地一座教堂在8月30日下午驚傳屋頂倒塌，造成至少2人死亡，另有22人受傷。目前，政府正竭盡全力在瓦礫中進行搜索，以確保沒有其他人被困。

據路透社報導，事發當時，教堂正在派發食物，因此現場至少有60至70人聚集在了教堂內。不少民眾在屋頂坍塌時來不及躲避，造成了至少2人死亡，另有22人在這場意外中受傷。

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O momento exato do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. Duas pessoas morreram na tragédia. Dezenas ficaram feridas. As causas estão sendo investigadas. pic.twitter.com/7pdT8p39ZE — Renato Barros (@renatorbarros) August 30, 2024

附近監視器畫面顯示，教堂在派發食物時突然有一大塊物體砸落，而現場畫面也可見教堂整片屋頂都塌陷了下來。目前，當局已派遣32名消防員、15名憲兵，以及醫療和民防隊進入瓦礫堆進行搜救，事故原因也仍在調查中。

伯南布科州（Pernambuco）副州長克勞斯（Priscila Krause）表示，約有20人在教堂屋頂倒塌後接受醫療救助，但政府初步認為死亡人數不會再增加，「我們正在搬運遺體，救援隊和搜救犬也在進行最後檢查是否還有人受傷。」