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巴西大法官下令「X停止營運」　總統：世界沒義務忍受馬斯克的囂張

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴西聯邦最高法院第一小組2日一致確認，大法官莫瑞斯下令X平台（前身為Twitter）停止在巴西營運的決定，巴西總統魯拉稱，世界沒有義務忍受馬斯克的囂張。

莫瑞斯（Alexandre de Moraes）8月30日下令X平台停止在巴西營運，原因是美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）未能奉令在巴西為旗下X公司任命新的法律代表。莫瑞斯的理解2日得到最高法院第一小組其他4位大法官的支持。

莫瑞斯在裁決中指出，X公司明確選擇，無視巴西司法裁決並關閉巴西子公司，以逃避法律制度和司法機構的裁決。

巴西最高法院停止X平台在巴西營運的裁決得到巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的讚賞，稱世界沒有義務僅僅因為馬斯克富有而被迫忍受他的政治干預和囂張跋扈，巴西司法機構的裁決可為其他同樣遭受社群媒體假新聞傳播之苦的國家樹立榜樣。

馬斯克8月17日聲稱莫瑞斯威脅X公司的巴西法律代表，迫令按法律命令刪除平台上某些內容，決定關閉巴西代表處，並解雇所有員工。

8月28日，莫瑞斯限令馬斯克於24小時內任命公司在巴西的新法律代表，否則面臨停運。

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