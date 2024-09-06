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貨車硬切翻覆！砸中旁邊轎車「像可樂罐1秒壓扁」　司機頭骨碎裂慘死

▲▼巴西一輛轎車遭前方貨車的貨櫃掉下砸中，瞬間被壓扁。（圖／翻攝自X）

▲巴西一輛轎車遭前方貨車的貨櫃掉下砸中，瞬間被壓扁。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西瑪瑙斯近日發生了一起嚴重致命車禍，一輛貨車在公路上行駛時，貨櫃意外從高處跌落，正好壓在了隔壁車道的一輛轎車上，導致轎車像被踩扁的可樂罐一樣瞬間被壓扁，車內的司機也當場慘死。

綜合外媒報導，這起意外發生於3日下午2時40分左右。現場畫面顯示，事發當時，這輛貨車正行駛在左邊車道，而涉事轎車則正開在了右方車道上。突然，左方車道的貨車突然快速變換車道，不料車頭才剛過分隔線，後方的貨櫃一個重心不穩，就開始向右翻覆，連帶著導致車頭也一起倒向了右方車道。

行駛在右側的銀色轎車見狀，立刻猛踩剎車，可惜卻還是來不及閃避，被貨櫃整個壓在了底下，導致銀色轎車被瞬間壓扁，車內的司機也不見人影。亞馬遜軍事消防局 (CBMAM) 接獲通報後，立即派遣救援小組前往現場展開救援行動，但急救人員移開貨櫃後，只見司機的頭骨已被整個壓碎，當場死亡。

報導稱，這名不幸慘死的司機是32歲的伊塔洛（Italo da Silva Prado）。據悉，伊塔洛當時正前往上班途中，不料卻遇上死劫，他的妻子在現場認屍時痛哭失聲。肇事的貨櫃司機則在車禍後棄車逃逸，現正被警方通緝。目前，當局仍在調查事故的具體原因，並為受影響的人提供支持和幫助。

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