是個狠人！男童帶遙控器上學：我不能看電視你們也別想看

▲印尼一名淘氣男孩，因為家長不讓他看電視，於是氣得把電視遙控器一起帶去學校，「你們也別想看！」。（圖／翻攝X）



圖文／CTWANT

印尼一名淘氣男孩，因為家長不讓他看電視，於是氣得把電視遙控器一起帶去學校。家長在家中苦尋不到遙控器，靈機一動，通過通訊軟體聯繫老師，請他幫忙搜查男孩的書包，才終於真相大白，讓家長又氣又好笑。

據《中國報》報導，一名印尼家長在社群「X」發文，分享了家裡調皮鬼的所作所為。這名家長在貼文中寫道：「如果我不能看電視，那麼其他人也不能看電視！」還附上自家調皮鬼的名字。貼文中附上了他通過WhatsApp和學校老師對話的截圖，內容是要求老師幫忙檢查孩子的書包，因為家裡的電視遙控器不見了，他懷疑很有可能被孩子帶走一起上學了。之後得到老師肯定的答覆，還傳回一張小男孩拿著電視遙控器的淘氣照片，讓家長哭笑不得。

這段溫馨又有趣的經歷，引起網友的轉載分享，不少網友表示，「好一個同歸於盡！」、「我小時候竟然從來沒有想過還有這招？」、「毫不懷疑是自己把遙控器弄丟，立刻想到兒子是犯人也是很厲害，想必碰過不少類似的事了」、「等他回家就知道到底是同歸於盡，還是只有自己犧牲了。」

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