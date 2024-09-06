西門町天價水果坑殺觀光客！爆是士林夜市業者轉戰　消保官說話了

▲西門町日前爆出天價水果坑殺觀光客事件，被挖出攤販過去在士林夜市的業者。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台北市士林夜市過去傳出天價水果坑殺觀光客，今年8月西門町商圈也出現類似事件，有香港遊客控訴買2袋水果竟要價659元，最近被爆出該水果攤老闆正是士林夜市業者轉戰。而台北市主任消保官楊麗萍針對西門町水果攤行為回應，已通報主管單位，並限期改善，否則將處10萬元以下罰緩。

台北西門町是許多外國觀光客來台必訪景點之一，怎料，今年8月有香港遊客在西門町水果攤買2袋水果竟要659元，掀起全網熱議；許多人表示很意外，以前只有聽聞士林夜市天價水果坑殺觀光客，如今竟然連西門町也淪陷。據《中時新聞網》報導，實地走訪竟發現西門町水果攤老闆，就是過去「士林夜市專坑殺遊客老闆」。

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台北市主任消保官楊麗萍也針對西門町水果攤一事回應，說明攤販有價格標示不清，發生坑殺消費者疑慮，已公報主管機關台北市產發局調查，要求攤販明確標示份量及價錢，像是杯裝販售要寫明「1杯多少錢」，並放置樣品杯供消費者明確看到大小份量和價格。

楊麗萍也指出，依《台北市消費者保護自治條例》規定，企業經營者對其提供之商品和服務，應提供消費者充分與正確資訊，「不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」若經通知限期改善，而未改善者，將處2萬元至10萬元以下罰鍰。相關機關將持續稽查消費資訊揭露情形，維護消費者權益。

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