5職業最容易一夜情！第一名近半數曾激戰同事　教師最不愛亂搞

▲英國網站Thortful針對2000名不同職業民眾調查，發現警察和同事出軌機率最高，有多達44%承認和同事有過一夜情。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

有些職業比較容易出軌？最近英國網站Thortful找來2000人調查，分析出最容易和同事發生一夜情的職業，前5名分別是警察、藝術家、IT人員、金融業和服務業。

根據外媒《每日郵報》報導，英國知名網站Thortful針對2000位不同職業的民眾調查，發現真的有一些職業確實比較容易發生一夜情，結果發現警察和同事出軌機率最高，有44%承認有睡過同事，常認識新朋友的業務和健身教練反而都不在排行內。

而最容易和同事發生一夜情的職業前5名，依序為警察（44%）、藝術家（38%）、IT人員（33%）、金融業或電器瓦斯技術人員（32%），及多種服務業商店店員（28%）、休閒中心工作人員（27%）、公車或火車司機（25%）等。

而調查的職業中，教師是最不可能和同事出軌，僅10%承認有過親密關係，再來是社工、科學家和律師。

報導中指出，警察工作時間長又壓力大，因此容易尋求短暫的情感慰藉；還有些職業是因為同事互動密切，容易產生情感上的依賴，也比較容易發展成不正當關係。

延伸閱讀

▸ 高國豪怒噴「高家有妳丟臉可悲」 大嫂公開私訊對話：哥哥女友哪位你沒約過？

▸ 大一新生遭欺凌！惡霸學姐要求「機車優先讓她騎」還放話：這是北部規矩

▸ 老婦花千萬存款簽「終身合約」住養老院 96歲竟收到驅逐通知：再付333萬