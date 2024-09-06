晾衣一半內褲被吹走！飛下樓「掉在他頭上」　陸男氣炸報警

▲女子打算晾內褲，結果被風吹走剛好落在一名男子的頭上。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

真是太糗了！中國浙江省溫州市有一名女子，日前打算把洗完的私密衣物晾在陽台，沒想到內褲不小心掉下去，還正好落在一名男子的頭上，讓對方覺得備受羞辱，氣得要拉她去報警，掀起一陣熱議。

據了解，女子剛洗完內褲，打算晾在陽台，不料被風吹落，還不偏不倚掉在樓下一名白衣男子頭上，男子起初面露困惑的神情，當他仔細查看，發現是一條女性內褲，臉色瞬間變得異常尷尬。

女子看到內褲掉落後，急急忙忙下樓，當下她的頭髮濕漉漉，顯然是剛洗過頭，腳上還穿著拖鞋。男子見狀後，情緒頓時失控，甚至直接抓住女子並報警，讓女子哀求「你放了我吧！」引來其他路人圍觀。

▲男子氣炸當場報警。（圖／翻攝自微博）

知情人士透露，男子之所以突然臉色大變，甚至怒火中燒，是因為溫州當地對這個話題極為忌諱，尤其是對從事商業的商人而言，也可以明白為何男子如此氣憤。

此事傳出後，引發熱烈討論，網友紛紛為女子叫屈，「從未見過如此心胸狹窄之人」、「人家又不是故意的，只能算是意外吧」、「溫州封建迷信這麼嚴重啊？」、「小題大作」、「我們這老一輩會忌諱這個，可能會激動吵架罵人，但是不至於報警抓住人不放，畢竟對方不是故意的」、「溫州還停留在清朝時代啊」。

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