巨蟒生吞活人！印尼人妻被4.8m蟒蛇活活纏死吞食　身體被吃一半

▲印尼一名57歲女子遭蟒蛇攻擊喪命，村民趕到現場把蟒蛇殺死。（圖／翻攝自Metro Jambi）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼8月27日又發生蟒蛇吃人事件，57歲女子哈普莎（Hapsah）在橡膠園工作期間遭4.8公尺大蟒蛇攻擊，整條捲住她的身體，活活纏死她，還張口要從哈普莎的頭部把她吞下肚。

鏡報報導，事發於占碑省一處橡膠樹種植園，哈普莎在事發當日與66歲丈夫薩弗里（M Safri）都在園區上班，但當日下午丈夫發現妻子並沒有回家，決定外出尋人。沒想到一到現場就發現灌木叢傳出沙沙聲，驚恐發現大蟒蛇把哈普莎整個人纏住，正準備吞掉她。

當地警察局長易普圖（Iptu Usaha Sitepu）透露，「薩弗里當時就知道妻子已經死了，只能拉著蛇的尾巴朝牠猛打，直到牠鬆開」。薩弗里隨後跑回村子向其他人求助想取回妻子遺體，眾人立刻趕到現場，當場把大蟒蛇殺死。

村長（Amdi）說，哈普莎幾乎已完全被蛇吞噬，在薩弗里設法把她救出來時，她的身體已被吃掉一半。薩弗里失去妻子之後感到相當悲傷，「如果我知道妻子可能會遭受這種攻擊，我就會留下來保護她」。

印尼近期頻頻發生蟒蛇攻擊人類的狀況。8月14日，南蘇拉威西省一名74歲婦人外出後一去不回，家人出門尋人卻發現地上有血跡，接著找到她的遺體。婦人遺體頭部與腳踝有咬痕，死因可能是被一條4公尺長的蟒蛇擠壓與咬傷，外傳蟒蛇企圖把婦人吞下肚，但在吞到肩膀部位後，把婦人吐出。