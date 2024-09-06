17歲鮮肉按摩師供「色色服務」！下體真空接客　粉專標註GG大小

▲17歲少年當場被臥底警察帶回。（圖／MGR Online）



記者王佩翊／編譯

泰國移民警察破獲一間非法提供性交易的SPA店，並當場將一名17歲的未成年寮國男妓帶回。警方接獲檢舉後，發現該間SPA店在臉書粉專上標明每位男按摩師的資訊，但是除了姓名外，還包含技師的性向與生殖器大小，因此展開突擊檢查。

根據thaiger報導，當局日前接獲民眾檢舉稱，孔敬府一家名為Adora Spa的水療按摩店，非法提供性服務，其中特別針對男同性戀族群。檢舉人士指出，Adora Spa的性工作者大多是來自泰國鄰國的外籍人士，因此該起案件也轉交給孔敬府移民局調查處理。

當局發現Adora Spa在臉書粉專暗示提供性服務，同時接受顧客提前預約，並提供技師的性向與生殖器大小供顧客挑選。而官員接獲線報後，5日派出臥底警察前往Adora Spa。臥底警員先是假扮成顧客，與店內的變性人經理斯里蘇特（Weeraphon Srisuth）交涉，並假意提出想要性服務。

沒想到經理隨即向警察展示當天所有男性性工作者的照片，供對方挑選。警察挑選完畢後，被帶到2樓的私人房間，而上身赤裸、下半身只圍著一條毛巾的17歲寮國少年早就在此待命。

確認賣淫事實後，剩餘警力瞬間衝進SPA店，並將17歲少年與變性人經理帶回警局。少年表示，他每次提供性服務時向顧客收取1600泰銖（約新台幣1521元），其中SPA店老闆會抽成650泰銖（約新台幣618元）。

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