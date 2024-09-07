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快訊／北市保時捷衝人行道「滿地深紅色液體」！他看愛犬被撞崩潰

▲▼快訊／北市保時捷衝人行道「滿地深紅色液體」！飼主看愛犬被撞崩潰。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲保時捷衝人行道撞上正在等紅燈的狗，速度之快讓飼主來不及反應。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、鄒鎮宇／台北報導

北市中正區羅斯福路、辛亥路口6日深夜10時33分發生車禍事故，一輛保時捷休旅車的李姓駕駛疑似疲勞駕駛，先撞上待轉機車後再衝上人行道撞上等紅燈行人的狗，最後因撞上號誌燈桿才停下，詳細肇事責任仍待釐清。

警方表示，李姓駕駛沿著辛亥路東向西行駛，疑似疲勞駕駛，沿路向右偏離直至肇事地點時，前車頭與在羅斯福路北向南機車待轉區停等的機車發生碰撞，保時捷再撞及人行道上停等紅燈行人飼養的狗（行人無受傷），最後與號誌燈桿發生碰撞而肇事。

警方指出，李姓駕駛無明顯外傷，仍送台大醫院檢查；被撞的王姓機車騎士腳部疑似骨折，送仁愛醫院救治；行人的愛犬重傷，送動物醫院急救。

▲▼快訊／北市保時捷衝人行道「滿地深紅色液體」！飼主看愛犬被撞崩潰。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼飼主看到愛犬被撞，瞬間氣得跳起來。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼快訊／北市保時捷衝人行道「滿地深紅色液體」！飼主看愛犬被撞崩潰。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，此事故疑似是李姓駕駛疲勞駕駛導致，保時捷駕駛與騎士的酒測值均為0，目前已調閱相關監視錄影畫面，詳細肇事責任仍待釐清。此外，李姓駕駛第一時間供稱，他當下開到睡著，才會發生車禍。

此外，根據監視器畫面，保時捷高速衝上人行道，先撞狗後才因撞上號誌燈桿停下。當下，飼主看到愛犬被撞，又氣又驚地跳來跳去，甚至出手敲打保時捷的引擎蓋，直到保時捷倒車後，才趕快蹲下去觀察愛犬的傷勢。

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