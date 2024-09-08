大叔橫越馬路「鬼探頭」！　下秒遭公車撞飛亡

▲四川大叔馬路突然衝出，遭巴士迎面撞飛。（圖／翻攝搜狐視頻，下同）



記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名男子日前橫越馬路，在等紅燈靜止的車陣中突然「鬼探頭」，遭對向疾駛而來的公車迎面撞上，當場飛出去數公尺遠，瞬間失去意識，送醫後被宣告不治。

綜合陸媒報導，該起車禍發生於本月2日，一輛轎車車頭的行車記錄器拍下死亡車禍過程。在停等紅燈時，一名大叔從靜止的車陣中突然竄出，急匆匆地跑過馬路。

結果跨越車道線跑到對向車道時，正好一輛公車疾駛而來。大叔硬撞車頭，當場被撞飛，送醫後宣告不治。