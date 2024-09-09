奈及利亞油罐車撞卡車爆炸！大火吞噬車輛致48死　50牛被燒成焦炭

▲奈及利亞油罐車與卡車相撞後引發爆炸，造成48人死亡、50隻牛被燒死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

西非奈及利亞8日發生一起嚴重車禍，一輛油罐車與一輛載有乘客和牛的卡車正面相撞，引發爆炸，造成至少48人死亡，另有至少50隻牛被燒死。

綜合CNN與路透社報導，這起致命事故發生於奈及利亞中部的尼日州（Niger）。當時，油罐車正行駛在Agaie地區一條公路上，不料途中卻意外與一輛正在運送牛隻並載有乘客的卡車發生碰撞。油罐車在車禍發生後迅速爆炸，引發猛烈火災，火勢蔓延迅速，波及附近的多輛轎車，造成大量傷亡。

尼日緊急事務管理局透露，搜救人員最初在現場尋獲30具屍體，後續又在搜尋過程中找到18具罹難者遺體，目前所有罹難者都已被集體埋葬。與此同時，這場大火也導致至少50頭牛被活活燒死。尼日州州長貝戈（Mohammed Bago）對這起事件表示哀悼，並敦促道路使用者嚴格遵守交通法規，提高道路交通的安全意識。

奈及利亞因缺乏有效的貨物運輸鐵路系統，因此當地有不少貨物依賴卡車運輸，使得致命交通事故頻繁。數據顯示，該國單只2020年就發生了1531起油罐車事故，造成535人死亡，1142人受傷。