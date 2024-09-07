日本陸自「無人機墜毀」！消息藏2個月意外曝光　至今找不出原因

記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊7月1日曾在北海道發生無人機墜落事件，但是當時並未對外公布，直到近日才曝光。據悉，當時這架無人偵察機正在北海道鹿追町的演習場內進行飛行訓練，但是卻突然失聯，隨後發現墜落。

根據《北海道新聞》報導，日本陸上自衛隊第5旅團旗下的無人偵察機「掃描鷹無人機2」7月1日在北海道執行飛行訓練時墜機。這架無人機當天原本是在鹿追町然別演習場進行飛行訓練，但是卻突然因為不明原因，與地面失去聯繫。

事故發生後，陸上自衛隊立即展開搜索，最終在距離演習場約80公尺的東側草坪發現墜落的無人機。所幸此次墜機事故並未造成人員受傷。根據相關資料，這架無人機長1.7公尺，兩邊機翼總長3.1公尺，重26.5公斤，主要用於災害情報收集等。

陸上自衛隊在墜機事故發生後，第一時間向地方政府、警察以及墜落地的土地持有人通報此次事故，但是並未對外公開相關消息，然而墜機消息近日卻意外曝光。對此，陸上自衛隊回應稱，這是「適當的處理方式」。此外，目前還未能確定事故的具體原因。

初步調查結果顯示，無人機本身並無異常狀況，但自衛隊在找出原因之前，已暫停同型號無人機的飛行訓練。為了查明事故發生的具體原因，陸上自衛隊正在針對當天的天氣狀況等相關因素進一步展開調查。