▲桃園7家宗教團體，榮獲全國宗教團體表揚。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局表示，全國宗教團體表揚大會6日於南投縣舉行，共有164家宗教團體獲獎，桃園市有7家宗教團體獲得表揚，分別為：中壢慈惠堂、中壢仁海宮、佛教弘誓學院、桃園慈護宮、壽山巖觀音寺、僑愛佛教講堂及桃園龍德宮。

市府民政局表示，內政部全國宗教團體表揚，經過嚴格審查，從全國數萬宗教團體中選出在行善與社會教化上表現突出的團體。桃園市入選的7家宗教團體中，桃園慈護宮連續12年獲得宗教公益獎，並榮獲行政院頒發的公益深耕獎。

▲佛教弘誓學院-心皓法師。（圖／民政局提供）

慈護宮主委吳正宗表示，桃園慈護宮長期發揚媽祖慈悲為懷精神，將大愛向外擴散造福地方，且寺廟資源來自十方信眾，更應將資源投入於社會公益；此外，桃園龍德宮也連續14年獲得宗教公益獎，中壢仁海宮和壽山巖觀音寺也累計11年獲得表揚，展現桃園宗教團體長期致力公益的卓越成果。

為推動宗教團體參與公益慈善活動，民政局在去年11月修訂「桃園市政府補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動作業要點」，依據公益影響範圍增加補助款；同時推動「攜手宗教團體推動公益暨關懷弱勢計畫」，鼓勵宗教團體辦理宗教慶典活動時結合公益慈善，如龍德宮四媽祖遶境施粥、靈鷲山水陸法會幫遊民義剪、寺廟公益慈善基金會中元慶典捐助食享冰箱，以及中壢慈惠堂母娘文化節捐贈逾200萬元民生物資等。