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新竹「恐怖計程車」慘了！應徵車行7天遭解約　終止合作歸還車輛

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

▲新竹恐怖計程車慘了，遭車行終止合作。（圖／翻攝臉書／新竹大小事，下同）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

新竹一輛計程車遭封「恐怖計程車」，因44歲孫姓駕駛，遭多名網友指控繞路、不讓乘客下車等惡行，日前被檢舉後撤照，不過最近又被發現孫男換車、換牌重新上路，而該輛計程車屬於登記桃園市車行。對此，孫男所屬車行今（5）日透露，已決定與其終止合作，並要求歸還車輛。

該輛新竹恐怖計程車，之前被網友透露司機不理人，而且還繞路、不讓人下車，甚至專載年輕嫩妹，甚至最後乘客要下車的時候還遭到無視，氣得一名乘客向警局提告妨害自由，而該案也已進入司法程序中。

▲▼ 新竹恐怖計程車復出。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

臉書社團「新竹大小事」2日有人發文，指出家人在新竹火車站搭到「恐怖計程車」，司機一直亂開，而且車牌已經更換，呼籲大家小心。據悉，該輛計程車屬於登記桃園市車行，營業區域為新北市、臺北市、新竹縣、新竹市、基隆市，依現行法條中，駕駛的行為程度仍不足以構成拔牌要件，因此警方也無法源依據禁止計程車排班。

據了解，孫男所屬車行透露，因孫上週五應徵時並不清楚其過去產生之爭議，今天接獲市警局交通大隊通知後，已決定與其終止合作，並要求歸還車輛。

▲▼ 桃園市交大外觀，自攝 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲ 桃園市交大表示將道德勸說請孫男將執業登記證。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市警局交通大隊說明，將著手行文各職業公會及車行，促其審慎考量孫男靠行續營業一事，避免影響車行信譽，及衍生連帶法律責任。孫男無法靠行後，將道德勸說請孫男將執業登記證，交由本大隊代為保管，防範其再以此證靠行營業。

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