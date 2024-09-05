桃園2024海客季即起迄9／30吃海客料理　抽美食金

▲桃園2024海客季吃海客料理，抽美食金。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市政府客家局局長范姜泰基4日表示，桃園客家美食餐廳網的合作餐廳數已100家，搭配「2024海客季-搞海陸」活動，推出的「海客同樂！抽獎免費吃客菜」活動，即日起至9月30日，凡至沿海客家區新屋、大園、觀音3區16家餐廳消費並上傳發票，就有機會抽中4份5,000元美食金，活動期間還享有特定餐廳優惠，歡迎民眾前來。



范姜泰基局長並與新屋區公所區長鄭詩鈿，前往新屋永安漁港附近的「郭鵝肉海產店」客家餐廳，品嚐新屋土鵝肉、酸菜燒鴨、白鯧米粉湯、蒜泥海大蝦、川燙小卷等海陸雙吃的客家料理，體驗海客特有飲食文化。

▲「郭鵝肉海產店」招牌菜是嚴選新屋在地養殖的肥美土鵝。（圖／記者楊淑媛攝）

范姜局長分享，海客料理最大特色就是善用客家特色食材與海鮮融合，呈現不一樣的風味，新屋永安漁港有豐盛的海鮮，「郭鵝肉海產店」為在地經營35年老店，目前由第二代老闆經營，希望帶給顧客的不只是傳統客家料理，而是與時俱進的客家菜，其招牌菜是嚴選新屋在地養殖的肥美土鵝，搭配獨門醬汁及九層塔客家黃豆醬，襯出鵝肉鮮甜美味。

范姜局長說，「2024海客季-搞海陸」活動於8月17日展開，以新屋區「永安海螺文化體驗園區」做為起點，串聯週邊景點及在地美食，歡迎大家到桃園新屋體驗珍貴的海客文化，這裡有很豐富的資源，如永安海螺文化體驗園區、海洋客家牽罟文化館、新屋石滬故事館等，逛完館舍後更推薦到新屋、觀音及大園等地的客家餐廳用餐，透過吃喝玩樂來體驗在地風情。