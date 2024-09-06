公司聚餐！主管突喊「妳沒資格坐我旁邊」　網神回12字萬人讚爆

▲女網友出席公司聚餐時，才剛剛坐下就被一旁的主管撂話。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

踏入職場後免不了需要出席公司聚餐，面對各種話題要如何應對進退，也考驗著每個人的處世智慧。就有一名女網友分享指出，日前公司聚餐她才正準備坐在主管身旁時，沒想到對方卻脫口說「妳沒資格坐我旁邊」，讓她當場不知所措，好奇詢問網友們若遇到這情況會如何答覆。貼文一出，一名網友建議回，「可是除了我，大家都討厭你啊！」讓眾人拍手叫好。

一名女網友在社群平台Threads發文表示，日前她出席公司聚餐時，才剛剛坐下就被一旁的主管冷不防撂話「妳還沒有資格坐在我旁邊」，讓她不禁好奇，若大家聽到主管的這番話會如何應對，「你的回覆是？等一個高情商神回。」

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貼文曝光後，其中一名網友留言神回，「可是除了我，大家都討厭你啊！」引起眾人拍手叫好，紛紛大讚「這回覆我喜歡」、「你這是殺人誅心啊」、「好喜歡這句！記起來」、「這個筆記」、「選你正解」、「不讚不行。」

除此之外，也有人給出嗆辣建議，「那我得加倍努力，爭取下次直接坐主位」、「你告訴我誰夠資格，我去請他過來」、「這個位置沒人想坐，我輩分最低」、「主管，可是現在是下班時間了唷。」

不過部分網友則透露，參加公司聚會只想離主管遠遠的，「主要是為什麼會想坐在主管旁邊啊」、「每次聚餐我跟同事都是私下喬好，或是輪流坐主管旁邊」、「誰想坐主管旁邊啦，也不怕吃不下飯。」

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