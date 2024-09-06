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德德成年了！　鄭運鵬憶婚後流言：我不是先上車後補票

德德（左）陪爸爸鄭運鵬（中）掃街拜票爆紅。（圖／鄭運鵬臉書）

▲德德（左）陪爸爸鄭運鵬（中）掃街拜票爆紅。（圖／鄭運鵬臉書）

文／CTWANT

民進黨前立委鄭運鵬的兒子「德德」，因陪爸爸掃街拜票，以「台版車銀優」的高顏值一舉爆紅，4日是德德18歲生日，他開心喊道「我是大人了」，吸引一票迷妹留言，搶著嫁給他。因兒子生日，鄭運鵬憶起19年前結婚的趣事，當時考量太多決定不辦婚禮，沒想到竟冒出「先有後婚」等不實傳聞，他笑說：「還好孩子出生日期，距離結婚有超過十個月，至少證明不是先上車後補票。」

鄭運鵬透露德德生日和自己結婚日期，只差不到一個星期，讓他回憶起19年前和老婆結婚，當時他是新科立委，結婚的時候考量很多，要不要宴客？要不要收禮？都讓他們傷透腦筋。後來夫妻倆思考，宴客桌數多、不收禮的話，「我沒有那個財力，桌數少又會對沒邀請到的朋友不好意思，所以決定體貼不打擾大家，不請客不收禮，只簡單發喜糖給媒體朋友當作通知。」

沒想到幾個月過後，外界卻傳出鄭運鵬「可能是同志」、「對象不是大家知道的那位」、「一定先有後婚」等各種說法，質疑他為此不敢公開。鄭運鵬笑說：「竟然沒有一個是認為『鄭運鵬很體貼親朋好友』這類的說法。」他坦言以上這些傳聞，沒辦法公開說明，「還好孩子出生日期，距離結婚有超過十個月，至少證明不是先上車後補票。」

鄭運鵬（中）一家人都是高顏值。（圖／鄭運鵬臉書）

▲鄭運鵬（中）一家人都是高顏值。（圖／鄭運鵬臉書）

鄭運鵬今年選立委時，兒子、老婆一起陪同掃街拜票，德德的高顏值曝光後，鄭運鵬瞬間成為「國民公公」，更傳出有經紀人想簽下德德。鄭運鵬父子倆爆紅後，鄭運鵬還搞笑在Threads上自稱「鄭運鵬的兒子的爸爸」。而德德今年2月14日情人節開設IG後，吸引30萬人追蹤，底下出現一堆女粉絲的留言，「算命師說我命中缺德」、「真德受不了，有夠帥德」，連網紅蔡阿嘎也留言「德德出手，大家可以回家退休退一退了。」疑似深怕被德德搶飯碗。

德德爆紅後接到不少代言。（圖／德德IG）

▲德德爆紅後接到不少代言。（圖／德德IG）

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