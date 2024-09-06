「精明貪財才是真的柯文哲！」前幕僚吳靜怡曝他8特質

▲柯文哲前幕僚吳靜怡。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo）

文／CTWANT

前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨北院對其裁定無保請回，3日北檢提抗告，4日高院撤銷北院裁定，發回更裁，柯文哲昨（5日）傍晚又遭北院裁定羈押禁見。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡今（6日）在臉書發文狠酸「真正的柯文哲」有8點特質，更直言民眾黨應該要跟全體人民道歉，「因為你們集體遮掩事實，透過政黨不斷聲援柯文哲更企圖影響司法辦案」、「好險柯文哲不是我們的總統！」

吳靜怡今（6日）早在臉書，以「《信用詐欺師KP》媽寶假面具背後，精明幹練貪財才是真正的柯文哲！」為題發文稱，柯文哲就是「完美扮演自己偉大角色的演員，假扮自己是清廉政治家，事實是一個演技高超的騙子」。她也列出柯文哲整齣戲碼有以下8個特質：

自信與魅力：

吸引一般支持者並贏得他們的信任，但柯文哲私下有不同窗口，安排固定與各種企業家於高檔飯店餐敘，經營各種財團社交，恐怕車子、房子、金子都是綿密關係鏈獲得之。

說服力強：

精湛的演講技巧和影音文宣說服支持者相信柯文哲，一方面了解年輕人的心理弱點和需求，另一方面，了解金主和夥伴的需求，大膽乞討。

觀察力敏銳：

透過每天晨會掌握市府資訊來制定自己的策略，積極介入各個弊案的環節，所以「京華城弊案」可能只是其中一個，狼爪從市府延伸基金會到競總。



靈活應變：

各局處多次提醒柯文哲可能違法、圖利的意見，透過靈活調整委員會成為直到通過為止，就算京華城案一邊有法律訴訟官司，卻一邊執行更高容積獎勵的擬辦企劃書，不斷想出新的辦法來達到目的。



道德感薄弱：

柯文哲掌握了相關帳戶並掌控支配，將不明來源財產匯入配偶及子女帳戶，彼此金流環環相扣，為了金錢不惜違法，讓家人成為共犯！



善於羅織關係鏈：

圖利京華城之外，是不是有可能接受「期約」收受賄賂？透過財團或其子公司要求高額回報，將選舉與私人公司綁入了整個金流鏈。



精於偽裝：

利用在野黨主席身份在媒體前偽裝成政治迫害者，但卻在各種時間間隙中，企圖湮滅證據，手機對話紀錄還有遭刪除的痕跡。



耐心與計劃性：

柯文哲拒絕藍白合之後，換來更多支持者的政治獻金，龐大政治獻金讓有實質掌握支配能力的柯文哲，有可能讓私人公司透過各種名目挪用「掏空黨產」疑似涉背信罪。

吳靜怡接著痛批，民眾黨應該要跟全體人民道歉，「因為你們集體遮掩事實，透過政黨不斷聲援柯文哲更企圖影響司法辦案，民眾黨難道不是從『政治獻金假帳』到『京華城弊案』一路包庇的共犯！」

吳靜怡還聲稱，祝柯文哲八月生日快樂開始的每一天，「他就天天說謊，利用網軍進行各種網路假消息散佈與大量抹黑說實話的人，進行大規模的認知作戰」。她更表示，「總之，好險，柯文哲不是我們的總統！被騙過也會難過，但彩虹，總是出現在這個時候。」

吳靜怡文末也感嘆，其實，政治包含了政論，「在這圈子罵著柯文哲的偽君子也不少，柯文哲這樣的人不會不見，他們只是變成另外一種樣子！短暫興奮，對我而言，其實真的也沒什麼好慶祝的，剩下疲勞。」

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