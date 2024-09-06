體育部諮詢小組有亮點！　委員名單納入李洋、林郁婷、陳傑憲

▲林郁婷與李洋日前出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前宣布將成立「體育暨運動發展部」，不僅是落實總統賴清德政見，也實踐國人多年期盼。據了解，體育部首場諮詢小組會議將在9月9日舉行，諮詢小組委員共47人，囊括現役、退役選手外還有產官學界代表。諮詢小組成員除了日前曝光的李洋、莊智淵等人外，還包括奧運金牌拳手林郁婷、曾闖入美網8強的球王盧彥勳等，以及男籃黃金世代好手曾文鼎、統一獅外野手陳傑憲等人。

政院官員指出，體育暨運動發展部首場諮詢小組會議將於9月9日舉行，當日也是「國民體育日」，別具意義；行政院也敦聘多位運動選手擔任諮詢小組成員，當天也會出席為本次會議提供寶貴建議。該場會議將由擔任召集人的副院長鄭麗君主持，並由體育署報告相關議題，院長卓榮泰也預計出席向每位委員致意。

官員透露，行政院體育暨運動發展部諮詢小組委員共有47人，名單跨領域、跨世代，納入的運動項目也相當多元。其中有現役選手、退役選手、教練、學者，亦有工會、協會與學界、產業界、媒體界代表。

據了解，諮詢小組委員除第一批已公布的選手名單，包括郭婞淳（舉重）、李洋（羽球）、莊智淵（桌球）、連珍羚（柔道）、胡光秋（帕運羽球）、雷千瑩（射箭）、許育修（網球）外，另外將新增向玉麟（電競）、林郁婷（拳擊）、黃培閎（排球）、鄭怡靜（桌球）、盧彥勳（網球退役）、莊佳佳（跆拳道退役）。

此外，台灣霹靂舞發展的重要推手黃柏青，將以中華民國體育運動舞蹈總會委員身份出任小組委員，台灣首位女性棒球裁判劉柏君也將加入委員的行列。

官員指出，名單的亮點還包括有選手身份，但以工會理事長身份答應出任委員的曾文鼎（台北市職業籃球員職業工會理事長）、陳傑憲（台北市職業棒球員職業工會理事長）、王湘惠（台北市女子足球員職業工會理事長）。而在2017年體育改革浪潮中著力甚深的石明謹、林佳和、黃培閎等人，也在委員名單中。

官員表示，諮詢小組的核心精神包括「透明、公開、健全」，名單以年輕化、選手比例高為特色，也有工會成員出任委員，盼廣納多元聲音。府院相當關注本次會議的召開，期待透過諮詢小組會議的的討論與協作，完善體育暨運動發展部的成立。

▲中華職棒統一獅好手陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）