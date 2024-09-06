4年盤點千萬檔案！屏東執行分署獲第金檔獎　全國唯一集滿3獎盃

▲行政院長卓榮泰頒獎給屏東執行分署長柯怡如 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署自全國87個參獎機關脫穎而出，榮獲國家發展委員會第21屆機關檔案管理金檔獎，5日下午葉自強副署長及柯怡如分署長率隊至國家圖書館參加頒獎典禮，由行政院卓榮泰院長頒發獎座，肯定分署推動檔案管理業務的努力。

屏東分署柯怡如分署長及歷任首長，對檔案管理業務均極為重視，除積極爭取經費整修庫房設施，自110年起即成立檔案管理推動小組，每季召開會議管考業務推展期程，柯分署長更全程參與各項檔管課程，並帶領同仁進行標竿學習及檔案應用推廣活動，充分發揮領導示範效果。

在檔案加值應用推廣部分，分署自111年起陸續舉辦「新屏砌核檔案展」、「千檔萬案在屏執－分署記憶檔案展」及「監來執往－跨機關聯合檔案展」，另率先以元宇宙舉行線上檔案展，成功吸引民眾不受時空限制遠距看展；分署出版「新屏砌核檔案展精華選輯」及「屏執23再創新猷分署誌」，並首創「屏安鴨の拉吉歐」Podcast節目，以口述歷史方式記錄機關成長蛻變過程，令人耳目一新。

柯分署長表示，分署成立23年來檔案共有1000餘萬件，藉由參加金檔獎，用4年的時間檢視盤點檔案管理業務，在推廣檔案應用所辦理的各項活動中，同仁更因此凝聚向心力並型塑共同記憶。也感謝法務部與執行署等上級機關積極輔導並實地考評，讓分署檔案知能得以不斷提升進化，分署是全國唯一一個集滿金檔獎、金展獎及政府服務獎三項獎盃的執行分署，獲獎後同仁仍會持續耕耘精進檔管及各項業務。

屏東分署也將於10月25日及12月6日辦理二場次檔案管理學習活動，分享檔案管理經驗與成果，歡迎有興趣的機關團體參閱分署官網相關資訊後報名。