　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院落實「五大信賴產業推動方案」　盼半導體業增25萬就業機會

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲9月5日行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰今(5日)主持行政院會，聽取國發會報告「五大信賴產業推動方案」。卓榮泰表示，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊是總統賴清德的國政願景，讓台灣成為經濟日不落國。國發會也指出，將積極發展半導體材料及設備，預計至2028年新增產值2.6兆元、25萬個就業機會，人工智慧方面，數位發展部已結合國發基金成立100億的基金，專案投資AI數位產業，本方案將由相關單位共同推動，後續定期掌握進度，以發揮政策綜效，壯大臺灣科技與經濟。

卓榮泰表示，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊「五大信賴產業推動方案」，是賴清德總統提出的國政願景，具備高度戰略意義，可強化臺灣在全球供應鏈的關鍵地位，有利我國與民主陣營緊密連結，更有助於促進各行各業的競爭力、創造高薪就業，以及提升國家整體的安全與韌性，讓台灣成為經濟日不落國。

卓榮泰表示，指示經濟部、國家科學及技術委員會等相關部會針對半導體、人工智慧、無人機等產業，加強與各企業合作，加速主權AI的推動與相關法令的完備，以及加強無人機技術的研發及移轉，並請鄭麗君副院長協助加強督導各相關措施。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料。（圖／國發會提供，點圖放大）

▲▼國發會「五大信賴產業」報告資料。（圖／國發會提供）

半導體產業方面，國發會指出，本方案除將持續強化國內IC設計研發能量，打造先進半導體研發試量產基地，並致力協助廠商發展先進製程與封裝，穩固國內領先地位。

此外，也將積極發展半導體材料及設備，目標是打造我國成為全球半導體全供應鏈中主導者，預計至2028年新增產值新臺幣2.6兆元。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，半導體產業方面。（圖／國發會提供，點圖放大）

▲▼國發會「五大信賴產業」報告資料。（圖／國發會提供）

人工智慧方面，國發會指出，考量我國在硬體面已具基礎，未來重點將在AI智慧應用高值化發展，數位發展部已結合國發基金成立新臺幣100億元的基金，專案投資AI數位產業。

此外，政府亦將積極透過新建智慧節能資料中心，爭取國際合作等擴大算力及引進低耗能方案，提升我國在全球AI的影響力。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，人工智慧方面。（圖／國發會提供，點圖放大）

▲▼國發會「五大信賴產業」報告資料。（圖／國發會提供）

軍工產業方面，國發會說，除延續推動國機國造及國艦國造自主能量外，因應未來無人機軍事與商用發展需求，本方案將積極利用內需市場與補強技術缺口等方式，打造無人機供應鏈，預計至2028年無人機產值能成長10倍，達新臺幣300億元。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，軍工產業方面。（圖／國發會提供，點圖放大）

▲▼國發會「五大信賴產業」報告資料。（圖／國發會提供）

安控產業方面，國發會再說，除將積極協助國內安控產業發展可信賴的安控產品與解決方案外，並將積極發展資安，藉由掌握前瞻技術，並導入半導體、軍工等核心產業，以強化產業資安韌性，讓臺灣成為全球可信賴的安控與資安大國。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，安控方面。（圖／國發會提供，點圖放大）

▲▼國發會「五大信賴產業」報告資料。（圖／國發會提供）

次世代通訊產業方面，國發會說明，主要目標是強化我國未來全域的通訊網路韌性，因此，除因應未來6G發展，布局6G關鍵自主技術外，並將整合地面與衛星網路，發展各項應用場域與解決方案，預計創造衛星通訊整合應用服務產值達新臺幣300億元。

最後，卓院長強調，本方案後續推動，請國發會與相關部會密切合作，納入行政院經濟發展委員會與顧問會議的結論與建言，作為完善政策規劃與執行的重要參考，定期管考、滾動檢討，積極落實各項措施，儘速展現具體成效，並請鄭副院長協助加強督導以上各相關事項。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，次世代通訊。（圖／國發會提供，點圖放大）

▲▼國發會「五大信賴產業」報告資料。（圖／國發會提供）

ET快訊
快訊／沈慶京收押第7天！　律師提抗告了
獨／北部渣男護理師偷吃多女！　女友%%後衰染性病
快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝
快訊／戴資穎好殺！　34分鐘挺進台北公開賽女單8強
快訊／6縣市豪大雨特報！　下到晚上
柯文哲重開聲押庭！　邵琇珮辯護律師PO文預言：必押
快訊／買不到蛋黃酥！竟預告隨機砍人　嗆餵市長吃慶記
下藥性侵妻200次！法國男找「72人輪流上」　收藏2萬施虐影
柯文哲羈押庭二回戰！　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

媒體人：柯文哲3年前議會答詢就是說「不知道」！

內政部聯合桃園市府舉辦「袍澤情深座談」　為身障退役弟兄送暖！

政院落實「五大信賴產業推動方案」　盼半導體業增25萬就業機會

控柯文哲圖利！鍾小平現身北檢喊：貪汙的人都去坐牢

林右昌赴美強調沒「疑賴論」　李彥秀點3觀點：信賴不是口號

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑　再爆彭振聲「全講了」

柯文哲羈押庭二回戰　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

工商團體憂最低工資調幅過高　國發會：為了人民幸福工資一定要調整

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

媒體人：柯文哲3年前議會答詢就是說「不知道」！

內政部聯合桃園市府舉辦「袍澤情深座談」　為身障退役弟兄送暖！

政院落實「五大信賴產業推動方案」　盼半導體業增25萬就業機會

控柯文哲圖利！鍾小平現身北檢喊：貪汙的人都去坐牢

林右昌赴美強調沒「疑賴論」　李彥秀點3觀點：信賴不是口號

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑　再爆彭振聲「全講了」

柯文哲羈押庭二回戰　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

工商團體憂最低工資調幅過高　國發會：為了人民幸福工資一定要調整

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

婁峻碩鬆口「明年春天辦婚禮」！　五堅情竟沒受邀...原因曝光

台中房價天花板封不住　估價師：不宜過度樂觀

「馬拉松女神」親姊是雷艾美！舊傷復發放棄巴黎奧運　還原過程：沒法糾結

周曉涵上半身「只穿內衣」深V秀深溝　露面親口認：分手19年初戀

魔羯增強為「超級颱風」橫掃菲律賓15死21失蹤　170萬人受影響

汪建民親揭「2原因」負債千萬：我很混蛋犯很大的錯

快訊／沈慶京涉行賄收押第7天！　律師「年邁、健康因素」提抗告了

台南下午下大雷雨　五分局預防性封閉小東地下道

歐陽娜娜「害怕結婚生子」！　閨蜜當媽後時間全給家庭：挺難受的

性感7人女團宣布「10月當人妻」　鄭允惠放閃：他給的愛沒變過

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

政治熱門新聞

吳怡萱「訐譙柯文哲」被翻出：真他X的！改變成真改變到哪

郭正亮：若彭振聲有錄音柯文哲就掛了

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

柯市府那13個月的怨念！　陳雪慧：專業全被踩在腳下

要小草別上街！柯文哲籲正常生活

林欽榮再發聲：當時明確反對威京容積主張

周玉蔻預言抗告成功！嗨喊歡送柯文哲進土城

快訊／今重開羈押庭　柯見媒體直呼「太誇大」

高院裁定藏玄機　他曝能定柯文哲生死

醫師指柯文哲咳嗽是因說謊！釣出胸腔醫開酸

王世堅發文！　怒嗆柯文哲「7414」

昌：柯在候審室直視監視器看著賴

遭黃國昌轟潑糞！鍾小平反擊：柯文哲是糞坑

京華城容積率變560％關鍵？前監委喊冤

更多熱門

相關新聞

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

內政部於5日於行政院會報告「防災士培訓與運用推動情形」。行政院長卓榮泰表示，強化全社會防衛韌性是現階段政府的重要施政，如何擴大參與、強化國家關鍵基礎設施的安全，防災士的投入是不可或缺的一環。請內政部結合社政、民政、警政，與民間團體共同擴大防災士的培訓，並導入全社會防衛韌性的理念，吸引更多民眾參與，讓防災士成為政府防災、救災的可靠夥伴。

國發會：為了人民幸福工資一定要調整

國發會：為了人民幸福工資一定要調整

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

中國力邀台商、網紅赴新疆　行政院示警：恐影響自身商譽

最低工資連9年漲！　政府喊話資方分享利潤帶動就業

最低工資連9年漲！　政府喊話資方分享利潤帶動就業

機器人概念股亮紅　盟立大秀散熱亮點一度飆近漲停

機器人概念股亮紅　盟立大秀散熱亮點一度飆近漲停

關鍵字：

行政院會行政院卓榮泰國發會數發部五大信賴產業半導體人工智慧軍工次世代通訊安控

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面