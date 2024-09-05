政院落實「五大信賴產業推動方案」　盼半導體業增25萬就業機會

▲9月5日行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰今(5日)主持行政院會，聽取國發會報告「五大信賴產業推動方案」。卓榮泰表示，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊是總統賴清德的國政願景，讓台灣成為經濟日不落國。國發會也指出，將積極發展半導體材料及設備，預計至2028年新增產值2.6兆元、25萬個就業機會，人工智慧方面，數位發展部已結合國發基金成立100億的基金，專案投資AI數位產業，本方案將由相關單位共同推動，後續定期掌握進度，以發揮政策綜效，壯大臺灣科技與經濟。

卓榮泰表示，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊「五大信賴產業推動方案」，是賴清德總統提出的國政願景，具備高度戰略意義，可強化臺灣在全球供應鏈的關鍵地位，有利我國與民主陣營緊密連結，更有助於促進各行各業的競爭力、創造高薪就業，以及提升國家整體的安全與韌性，讓台灣成為經濟日不落國。

卓榮泰表示，指示經濟部、國家科學及技術委員會等相關部會針對半導體、人工智慧、無人機等產業，加強與各企業合作，加速主權AI的推動與相關法令的完備，以及加強無人機技術的研發及移轉，並請鄭麗君副院長協助加強督導各相關措施。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料。（圖／國發會提供，點圖放大）



半導體產業方面，國發會指出，本方案除將持續強化國內IC設計研發能量，打造先進半導體研發試量產基地，並致力協助廠商發展先進製程與封裝，穩固國內領先地位。

此外，也將積極發展半導體材料及設備，目標是打造我國成為全球半導體全供應鏈中主導者，預計至2028年新增產值新臺幣2.6兆元。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，半導體產業方面。（圖／國發會提供，點圖放大）

人工智慧方面，國發會指出，考量我國在硬體面已具基礎，未來重點將在AI智慧應用高值化發展，數位發展部已結合國發基金成立新臺幣100億元的基金，專案投資AI數位產業。

此外，政府亦將積極透過新建智慧節能資料中心，爭取國際合作等擴大算力及引進低耗能方案，提升我國在全球AI的影響力。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，人工智慧方面。（圖／國發會提供，點圖放大）

軍工產業方面，國發會說，除延續推動國機國造及國艦國造自主能量外，因應未來無人機軍事與商用發展需求，本方案將積極利用內需市場與補強技術缺口等方式，打造無人機供應鏈，預計至2028年無人機產值能成長10倍，達新臺幣300億元。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，軍工產業方面。（圖／國發會提供，點圖放大）

安控產業方面，國發會再說，除將積極協助國內安控產業發展可信賴的安控產品與解決方案外，並將積極發展資安，藉由掌握前瞻技術，並導入半導體、軍工等核心產業，以強化產業資安韌性，讓臺灣成為全球可信賴的安控與資安大國。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，安控方面。（圖／國發會提供，點圖放大）

次世代通訊產業方面，國發會說明，主要目標是強化我國未來全域的通訊網路韌性，因此，除因應未來6G發展，布局6G關鍵自主技術外，並將整合地面與衛星網路，發展各項應用場域與解決方案，預計創造衛星通訊整合應用服務產值達新臺幣300億元。

最後，卓院長強調，本方案後續推動，請國發會與相關部會密切合作，納入行政院經濟發展委員會與顧問會議的結論與建言，作為完善政策規劃與執行的重要參考，定期管考、滾動檢討，積極落實各項措施，儘速展現具體成效，並請鄭副院長協助加強督導以上各相關事項。

▼國發會「五大信賴產業」報告資料，次世代通訊。（圖／國發會提供，點圖放大）