越打越多？政院打詐預算73億　王鴻薇爆數據：國人一天被騙5億

▲王鴻薇發現，國人一天被詐騙超過五億元。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰先前受訪時表示，打詐是政府首要工作，打詐預算是現在的4.8倍，已達新台幣73億元。不過，國民黨立委王鴻薇翻開警政署的打詐儀表板，卻發現驚人數據，9月3日一天受理就高達630件詐騙案，總財損高達5億6000萬，而昨4日更新最新當日受理件數，總共也有661件詐騙案，總財損也達4億1500萬。

內政部警政署165全民防騙網，每天都會公告最新的詐騙狀況，王鴻薇昨（4日）點開後，發現真的不得了，根據網站資料9月3日，短短一天之內，登記有在案的國人總被詐騙金額高達5億6035萬，其中最主要的詐騙手法，是利用投資詐騙，被詐金額為4億823萬。王認為，按照這個數據來看，去年統計全台全年被詐金額88億，但是按照每日5億的速度，很快一個月就可以抵一年了。

王鴻薇指出，相對詐騙金額日進斗金的速度，政府反詐預算也是一年編的比一年多，2025年行政院編列的打詐經費預計編列73億元，較2024年的13億增加60億約4.8倍。但是詐騙案件量、金額還是不斷攀升，從數據來看今年說不定還會有爆炸性的增加，這些政府預算編出去了，如果還是這樣的成效，跟詐騙集團有什麼差別？

「警政署願意面對問題，這絕對是好事！」但與此同時，王鴻薇也呼籲，國內詐騙猖獗，不但傷害了老百姓的財產也讓許多基層人員疲於奔命，政府應該有積極作為，針對重點下藥，像是投資型詐騙顯然是目前主流，請拿出績效給國人看看，不要辜負這些民脂民膏。