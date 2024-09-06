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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「最強秋颱」摩羯登陸海南文昌　衛星雲圖一度呈「骷髏現形」狀

記者魏有德／綜合報導

超級強颱「摩羯」今（6）日下午16時20分登陸海南文昌一帶，當地民眾在颱風登陸前，已經感受到被稱為「風王」的威力。據了解，摩羯12級暴風圈觸地時，海南多地出現豪雨強風，部分樹木傾斜倒塌，海口一座摩天輪上的「乘坐廂」隨著風勢自主旋轉，也有民眾拍下頂樓水塔摔落的地面的場景。

▲超級強颱摩羯登陸海南文昌。（圖／翻攝微博）

▲超級強颱摩羯登陸海南文昌。（圖／翻攝微博）

大陸中央氣象台官微表示，今（2024）年第11號颱風「摩羯」（超強颱風級）的中心已於今天（9月6日）下午16點20分前後在海南省文昌沿海登陸，登陸時為超強颱風級，中心附近最大風力17級以上（62米/秒），中心最低氣壓為915百帕。 ​​​颱風「摩羯」成為登陸我國的最強秋颱。 ​​​

▲超級強颱摩羯登陸海南文昌。（圖／翻攝微博）

▲海口氣象台此前公佈的衛星雲圖。（圖／翻攝微博）

摩羯颱風直撲海南之際，海口氣象台在官方微博上公佈了一張衛星雲圖，還配上「大家看看這像什麼，骷髏現形」。這張雲圖中的摩羯颱風宛如一顆「骷髏」般，空洞的雙眼看得不少網友直呼「心裡發毛」。

公開資訊顯示，為因應強颱摩羯，海南全省已提前轉移41萬人，最後一批1千餘人也在上午11時左右完成轉移。部分海南文昌的居民也在《央視》的直播頻道中反映，摩羯登陸後，當地的樹木已經被強風吹得呈現45度角的形象，十分駭人。

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