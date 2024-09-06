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明天午後雷雨更猛　中秋節前後可能有熱帶系統

▲▼大雷雨 午後雷雨 天氣 路上行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天午後雷雨將更明顯。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

摩羯強颱今(6日)下午登陸海南島，明天台灣附近水氣仍多，午後各地有雷陣雨，中南部、北部山區易有局部大雨，雨勢將更明顯。中秋節前後可能有較強的熱帶系統發展機會，會不會影響台灣仍待觀察。

中央氣象署預報員趙竑表示，明天水氣仍然偏多，環境偏南風和東南風，南部、東南部有局部短暫陣雨，清晨中部以北有零星飄雨，午後各地有雷陣雨，尤其是中南部、北部山區容易有局部大雨，不排除有短延時豪雨，明天午後降雨會更加明顯。

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周日位日本南邊的低壓開始靠近台灣，趙竑指出，台灣附近風場轉東北風，北部、東半部要留意局部短暫陣雨，午後各地有午後雷陣雨；下周一、下周二低壓通過台灣附近，往偏台灣北部海面到台灣北部通過機會高，北部、東北部降雨多且範圍較廣，容易出現局部較大雨勢，花東也有局部性降雨，中南部以午後降雨為主。

下周低壓通過，環境偏東風，水氣也偏多，東半部有局部短暫陣雨，西部以午後降雨為主。

趙竑表示，整體來說，未來一周中南部都有午後雷陣雨，周日到下周二北部降雨有感。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫方面，趙竑表示，明天水氣增多，不會出現像今天這麼高的極端高溫，明天各地普遍約32到35度，大台北盆地有局部36度高溫機會。

至於颱風動態，趙竑指出，西北太平洋有兩個颱風，摩羯颱風今天下午4點登陸海南島，登陸位置偏海南島東北側，強度沒有明顯破壞，仍是強颱之姿，後續將往中南半島前進，颱風外圍環流影響逐漸減少，但南部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖有長浪。

趙竑表示，後續台灣附近大壓帶裡面仍會有熱帶擾動發展，但不確定性仍高，整體來說，9月底台灣天氣偏不穩定，熱帶擾動會不會成颱還要觀察，中秋節前後可能有較強熱帶系統發展機會，路徑及會不會影響中秋節天氣還要觀察，但未來台灣附近為偏濕環境，即便颱風沒來，也會有午後雷陣雨。

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