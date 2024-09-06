鍾小平指柯文哲買4300萬商辦是「後謝」　陳智菡秀買賣契約書駁斥

▲民眾黨團主任陳智菡出示柯文哲主席購買商辦的產權資料。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案風暴，5日遭北院裁定羈押禁見。國民黨台北市議員鍾小平質疑，日前柯文哲被爆出花4300萬買商辦，「就是沈慶京的後謝」。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡6日拿出柯文哲妻子陳佩琪提供的產權相關資料指出，該商辦所有權人是兩位陳姓男子，年齡分別為68歲、75歲，反控鍾小平說法不成立，「除非他拿出更多證據證明，否則要吃上官司」。

陳智菡說，鍾小平議員潑糞的內容，沒有提出任何證據，民眾黨這邊已經準備好關於產權移轉的契約內容。首先，鍾小平指稱4300萬的商辦是來自京華城後謝，他沒有任何證據。

此外，針對鍾小平稱該商辦的原屋主，是京華城董事長陳玉坤的兒子，陳智菡說，根據陳佩琪提供的產權相關資料，兩位陳姓所有權人是原屋主、共同持分二分之一；至於年齡，一位是民國38年出身、另一位是民國45年出身，也就是兩人的年齡約分別為75歲、68歲。

陳智菡直言，除非陳玉坤董事長有兒子是75歲、68歲，否則鍾小平議員的說法是不成立的，期待他拿出更多證據。

而關於金流部分，陳智菡說，陳佩琪醫師已很明確的說，所有4300萬的買賣支出，都是來自柯主席的個人選舉補助款，來自三個帳戶。目前因為存摺都被檢調查扣，所以陳在上星期重新申請，待取得後，會再清楚把金流對外交代。

陳智菡也再次強調，鍾小平含血噴人且沒有拿出任何證據就做出這樣的指控，除非他能提出具體證據，證明這兩位屋主跟陳玉坤董事長有關，否則他恐怕要吃上官司。

黃國昌也指出，剛剛提到的那位議員，在媒體上大放厥詞說柯文哲拿了3、4億的好處，到現在為止一點證據都沒有提出來，等到被提告後推稱是轉述媒體報導，「我們在昨天的記者會上，已經要求他說清楚講明白，一句到底是哪裡？到現在還是不說，反而繼續攻擊、繼續抹黑，讓人無法接受。

▲民眾黨出示柯文哲4300萬商辦的「所有權買賣移轉契約書」其中一部分的權狀。（圖／民眾黨提供）