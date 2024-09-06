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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲看守所Day2！　律師提醒柯營：2物品先送進去

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，其妻陳珮琪送枕頭、涼蓆被退回。

圖文／鏡週刊

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，柯的妻子陳佩琪今（6日）上午在民眾黨立委黃珊珊陪同下，赴北所寄送枕頭、涼蓆等生活用品和會客菜，但前兩項物品遭所方退回，引發各界好奇看守所規範。「大麻律師」李菁琪則在臉書發文表示，看守所嚴禁金屬款眼鏡，提醒柯營記得幫柯文哲另外準備塑膠框眼鏡；她也說，監所水超難喝，「能多買水就多買水。」

李菁琪指出，大家好像都忽略了，羈押看守所不能戴金屬眼鏡，「趕快去幫柯文哲配眼鏡，趕緊處理不然他在裡面看不到欸！」倘若柯禁見之外，還被禁止寄入物品，那就要請律師特別寫書狀給檢察官說要送眼鏡。

陳珮琪（左）上午在黃珊珊（右）的陪同下前往看守所送物品。

▲陳佩琪（左）上午在黃珊珊（右）的陪同下前往看守所送物品。

她並進一步說明，要是羈押禁見還被禁止寄物，日用品零食只能透過法務部的線上購物購買，或是到現場填寫單子；想現場購買用品，收容人一天有2000元物資上限，線上購物則是一天1000元；尤其，剛進看守所不習慣很容易便祕，記得購買酵素及飲用水，錢如果有剩餘，可買沙威隆避免皮膚病。


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