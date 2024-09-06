柯文哲遭羈押！立院藍白還能合作？　國民黨團：理念一致就可以

▲國民黨團書記長林思銘、立委翁曉玲6日上午於黨團記者室召開「時事回應」記者會。 （圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，昨遭收押禁見，但國民黨後續該如何與民眾黨合作，外界關心。國民黨立委林思銘今（6日）表示，新會期希望民眾黨立委們打起精神，只要是理念相同、價值判斷一致的地方，包括法案、預算、人事同意權的行使等，都有合作的空間及可能。

對於國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平近期猛攻柯文哲案，是否影響藍白合，林思銘說，議員有議員的職責跟角色，柯文哲過去為台北市長，議員站在監督立場跟角色，有其看法跟判斷。但在立法院、立委角度，在乎的是整個檢察體系跟司法院，就任何個案，判斷上是否有標準不一，嚴守法律程序，以此角度判斷跟回應。不會就柯文哲是否涉及弊案，從國民黨立法院黨團立場批評。

至於民眾黨團主張修憲廢考監、刪除監察院預算，林思銘表示，監察院是否廢除，上一屆立法院朝野都有一樣的看法及提案，後來涉及修憲而停下來。這一屆在野黨提出要修憲，這個議題還是需要充分討論。

林思銘強調，廢考監與柯文哲涉京華城案被羈押禁見是完全不相關，監察院長期效能不彰，監察院實際上就是「蚊子院」，沒有發揮監察吏治的功能，不能發揮效能，只打蒼蠅而不打老虎，遇到執政黨的案子就輕輕放下，在野黨基於監督立場，認為監察院是否有存在必要，需要經過討論。