觀光署推「宜花東旅遊優惠攻略」　最多可省3200元

▲觀光署推「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」已加碼7000套。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

觀光署推「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」，2人同行1人免費，已加碼至7000套，搭配宜花東台灣好行免費、台灣觀巴2折及花蓮振興加碼住宿補助，觀光署也推出「宜花東旅遊優惠攻略」，台中出發3天2夜遊花東，兩人平均可省至少3200元；若台北出發3天2夜台東之旅，兩人可省下約2800元。

觀光署署長周永暉表示，「Taiwan PASS」是台灣好玩卡變身而來，除了國際版外，特別推出台鐵版，此張卡整合「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，因應花蓮振興方案推出2人同行1人免費的超值優惠，原價2人5600元，優惠價2800元，還可搭配多項旅運及住宿等振興措施。

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周永暉進一步指出，今年底前持電子票證搭乘宜花東地區台灣好行10條路線免費、台灣觀巴宜花東地區24條套裝旅遊行程2折，另入住花蓮地區指定合法旅宿，9月1日起連續3個月每人每月都可加碼申請1次，限量住宿補助最多1000元，盼透過相關優惠吸引民眾東部旅遊。

▲▼觀光署推「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」。（圖／觀光署提供）

觀光署也推出「宜花東旅遊優惠攻略」，舉例從台中搭乘台鐵自強號前往花蓮3天2夜旅遊，兩人使用Taiwan PASS現省460元(來回原價3260元，使用Taiwan PASS 2800元)，搭配原價每人390元，優惠免費的台灣好行縱谷花蓮線前往慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠，並使用花蓮住宿加碼優惠折抵每人每房1000元，兩人平均整趟旅程可省下3240元。

若從台北搭乘台鐵自強號前往台東3天2夜旅遊，利用Taiwan PASS可省332元(來回原價3132元，使用Taiwan PASS 2800元)，再搭配台灣觀巴東海岸南段一日遊(原價每人1600元，優惠價320元)，可前往東海岸加路蘭、三仙台、都歷海灘，兩人平均整趟旅程至少可省下2892元。