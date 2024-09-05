九九峰動物樂園周末歡慶2歲生日　推9／7-9壽星享99元入園等優惠

▲鵎鵼餵食體驗。（圖／九九峰動物樂園提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮九九峰動物樂園即將歡慶2週年，除預定於9月8日（日）開始舉辦一系列慶生派對活動，還推出9月7日至9月9日當日壽星享最低99元票價，等於成人票下殺2折等多項票價優惠，希望讓民眾玩個過癮。

業者指出，歡慶九月2週年慶票價優惠除當日壽星99元，還包括9月1日至30日「成人票」399元（原價560元，相當於打7折），9月7日至9月8日「3-12歲小朋友」打扮任何一種動物99元入園（原價280元）。

▲▼水豚君、紅䴉鵜鶘餵食體驗。（圖／九九峰動物樂園提供）

慶生派對活動，則有9月8日當天園區最受歡迎的吉祥物狐獴「小小」見面會，以及小朋友最愛的「多娜醬姐姐&琳達姐姐」帶動唱跳、有獎徵答、魔術表演，與全台唯一最受歡迎的動物大遊行。

▲九九峰動物樂園2023周年慶情形。（圖／九九峰動物樂園提供）

業者表示，九九峰動物樂園以珍稀鳥類與可愛動物近距離觀察為主題，與新加坡國際鳥園合作，耗時14年規劃，目前園區計有100多種鳥類動物，遊客更可和溫馴的可愛動物進行親密互動體驗，還有大小朋友最愛的恐龍區，是剛開學全家週末小旅行的最佳選擇。