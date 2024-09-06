華航全航線機票最低72折　飛日本富士山跨年5千元起

▲華航推出秋季機票優惠。（資料圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

暑假旅遊旺季剛過，華航秋季下猛藥，即起推出為期21天秋遊促銷，全航線最低72折，包括台北-香港來回機票最低3145元起、台北-首爾來回5950元起，華航16日也將推出「會員日」優惠，來回機票未稅5千元可飛富士山跨年。

華航今宣布，即日起至9月26日，為期21天的秋遊促銷正式開跑，全航線最低72折起，涵蓋旅遊日期從9月6日至2025年3月31日止，其中經濟艙來回未稅票價台北-香港3145元起，台北－馬尼拉3690元起、台北－新加坡5166元起、台北－首爾5950元起，萬元有找遊亞洲各大城市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，華航澳洲航線也全面促銷，布里斯本、雪梨兩萬元有找外，北美6大航點包括台北-西雅圖推出2萬0145元起、台北-舊金山1萬9190元起。

華航表示，華航每月16日也推出「華航會員日」，提供專屬購票優惠，9月16日恰逢華航會員日推出滿1週年，將推出「年終祈福·在富士山下跨年」靜岡特別航班，年末台北-靜岡往返加班機，2024年12月28日CI2168台北-靜岡，以及2025年1月3日CI2169靜岡-台北航班，經濟艙來回只需5000元 (未稅)，可自由搭配日本其他航點進出，規劃日本富士山年終之旅。

另16號會員日也同步推出「歐洲 ‧ 九州自在飛」促銷優惠活動，暢遊歐洲、九州不設限，華航網站購買台北出發至日本福岡、熊本、鹿兒島最低只要6888元起(未稅)，直飛歐洲法蘭克福、羅馬2萬4600元起(未稅)，可自由搭配不同點進出。

亞洲低成本航空AirAsia預計11月17日開航高雄直飛沙巴亞庇航線，每周四班往返亞庇與高雄，即起也推出機票優惠，單程機票未稅399元起。

樂桃航空也推出冬季班表「新票價促銷」，即起開賣至9月8日止，飛日本單程機票票價未稅2290元起。