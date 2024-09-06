傳台大醫院群組「很歡樂」！大票嘆1現象不可思議：這人真的扯

▲有網友稱台大醫院內部群組很歡樂。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友5日晚間近10點發文，指出聽說台大醫院內部群組氣氛很歡樂，「看看這個人有多討厭。」文中雖未指名道姓，但不少網友都秒懂，紛紛留言議論，「我有親人就是台大醫師退休的，照他的說法，當初他們全都投給他當台北市長，只因為：希望他離開台大。」「我們醫院很多跟柯共事過，或欣賞過他言語的人，此刻心情都是一樣的。」

民眾黨主席柯文哲5日遭裁定羈押禁見後，就有網友在Threads表示，傳出台大醫院內部群組氣氛很歡樂，「你看看這個人有多討厭…」貼文引發議論，「他到底對台大做了什麼事？」「全台歡慶耶！這人真的很扯」、「一個人能讓整個醫院都討厭，真的是不可思議。」

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其中，許多人頻頻點頭，「我們醫院很多跟柯共事過，或欣賞過他言語的人，此刻心情都是一樣的」、「好像真的是這樣耶…我在其他醫院的台大醫生上刀時，一直冷嘲熱諷他」、「應該不止台大很歡樂，聽我哥說他們醫師圈都很歡樂」、「『不要惹我生氣！』一天到晚說這句擺臭臉就很惹人厭吧！」

有網友則直嘆，「其實也間接印證了，柯並不是一個能夠處理好人際關係的人。若要對下屬嚴格也沒有關係，你要做給別人看，要展現自己有那個領導特質，做不到就只是在那邊呼口號」、「台大醫院充滿初代柯黑，尤其是跟他共事過的。」

不過，也有人認為，「如果以前很黑，那當台北市長八年怎麼沒人這樣講」、「綠白合的時候，怎麼這些醫生都沒出來臭？」「又不是什麼八卦，台大有友柯也有從以前就討厭柯的啊！以前文章都有」、「沒圖沒真相」、「連個圖片都貼不出來就要造謠喔？」「屁啦！朋友待台大醫院，一堆挺柯好嗎」、「他都已經不在台大醫看診10年了。」