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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲6天無保請回變收押　看守所首日3餐曝光！洗冷水澡沒冷氣

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，從8月30日被搜索約談，到9月5日遭收押禁見，6天之內轉折不斷。柯文哲在5日下午5點50分左右被押上囚車送往台北看守所，北所安排3人房給他，由於熱水供應有管制，柯恐怕每天都得洗冷水澡，舍房也沒有冷氣，而他在北所的第一日三餐菜色包含早餐銀絲卷搭配奶茶等等。

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲8月30日遭到檢調搜索帶回，經歷長達近70個小時的訊問，2日凌晨獲得台北地院裁定無保請回，但北檢隨即提出抗告。

北院5日下午2點第2度召開羈押庭，法官認為柯文哲經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽；柯明知增加過高、超過560％的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元，涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大，於是在當日下午5點16分宣示裁定結果，柯文哲遭到收押禁見。

▲柯文哲上囚車，被送往台北看守所。（圖／攝影中心攝，下同）

▲柯文哲上囚車，被送往台北看守所。（圖／攝影中心攝）

柯文哲在5日下午5點50分左右被押上囚車送往台北看守所，北所安排3人房給柯，也準備了晚餐菜色（香滷豬腳、紅燒魚丸、時令蔬菜、小魚味噌湯）包成飯盒，就看柯是否有意願吃。資深媒體人黃揚明表示，柯文哲進入看守所將全身脫光被檢查身體，「柯文哲人生的最大挫折，已經落在他的面前」

台北看守所9月5-7日的三餐菜色。（圖／翻攝自台北看守所網站）

▲台北看守所9月5日至7日的三餐菜色。（圖／翻攝自台北看守所網站）

根據北所公布的9月菜單，柯文哲今日（6日）的三餐，早餐為銀絲卷搭配奶茶，午餐為黑胡椒豬肉、炸肉質魚、海帶芽蛋花湯，晚餐為紅燒牛肉、蔥燒培根、時令蔬菜、芹香貢丸湯。此外，由於看守所在用電、用水方面都有規定，柯文哲的舍房沒有冷氣，未來可能每天都得洗冷水澡。

不過，北所強調，柯文哲與案件其他被告分住不同舍房，若羈押期間有身體不適的狀況，會協助安排看診，看守所會嚴守相關規定，公平執行每一位被告羈押的處遇。

至於柯文哲的律師團接下來會如何出招，律師團離開時並未回應柯遭羈押禁見的結果，但當被問到是否會提出抗告，律師團中僅鄭深元微微點頭。

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