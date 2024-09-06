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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄國賓容積率1142%　市府急轉彎重新評估...陳其邁曝原因

記者賴文萱／高雄報導

京華城弊案延燒，高雄國賓飯店因危老重建容積率高達1142%，遭外界重新檢視，鄰近住戶組成的自救會約30人，質疑鑑定報告有疑慮，高雄市工務局昨也急轉彎宣布，將委託公正專業第三方重新評估。高雄市長陳其邁今（6）日重申，因兩單位評估方式不同導致，後續將按照第三方鑑定結果做認定。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁說明高雄國賓案重新評估原因。（圖／記者賴文萱攝）

針對國賓危老重建案「容積率1142%」爭議，市府工務局一改先前的態度，昨日下午突然急轉彎宣布將委託第三方專業機構重新評估。對此，高雄市長陳其邁今受訪重申，因為台北市結構技師公會所採用的方式，跟原來做建築物公安評估的方式不同，導致兩份鑑定報告結果不同，他認為要由第三方再做專業公正的判斷，最後將按照第三方的結果來做鑑定。

▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

▲質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條抗議。（圖／記者賴文萱攝）

回顧此爭議，國賓案鄰近住戶組成自救會抗議指出，國賓案的核心問題，是民國109年當時所提出結構安全評估報告，顯示R值不到30，也就是說高雄國賓飯店是結構安全毫無問題的建物。

▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

但短短經過一年多，在無任何重大災情下，國賓為申請危老重建，出具經技師簽證的結構評估報告，且R值竟高達 65.71，從本來結構安全建物，變成危老。自救會質疑，如果111年國賓已是危老，又為何敢繼續營業到112年才歇業？

另外，大陸建設在高雄市愛河畔國賓飯店舊址（商五用地容積840％），使用危老條例獎勵容積 36%，容積直接突破極限到容積 1142%。這讓愛河河岸出現58層 、52層兩棟巨大建築，自救會認為，超高的容積設計成 550 戶住家及二家店舖導致諸多衝擊，且基地位於土壤液化高潛勢區的威脅，容易導致鄰房施工安全的疑慮。

針對高雄國賓改建引發兩側大樓住戶陳情，高雄市工務局表示，雖國賓是經內政部認可專業機構評估及審查，並依全國一致危老標準給予容積，但有鑒於本案涉及公共安全，工務局決定另委託內政部認可的第三方機構，對此案重新進行評估。

工務局說，民眾陳情109年建物公安申報的耐震初評數值，和111年危老重建申請的耐震報告數值，兩者之間有落差，此是評定人使用學理不同所致。

雖然內政部認可的台北市結構技師公會結構技師，對該建築高低樓層不同結構系統所做計算，方法符合學理也經公會查核完成，但為使此案之審查更為嚴謹，市府決定啟動委託第三方專業機構重新評估之作業。

工務局強調，本案尚未完成申請建築執照程序，後續仍會透過都市設計審議、交通影響、環境影響評估、結構審查及建造執照等審查程序，嚴格把關危老重建計畫，維護市民權益。

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