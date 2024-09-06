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比50硬幣大！貓眼葡萄、頂級麝香葡萄開賣　藝術品級種植法揭秘

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

▲日本麝香葡萄被譽為「葡萄界的愛馬仕」，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／日本報導

日本麝香葡萄被譽為「葡萄界的愛馬仕」，許多人喊「吃過就回不去了！」其中全日本最大產地山梨縣，農民以對待「藝術品」的精神來種植生產，並透過「分層摘採、控制數量」等方式，維持甜度與品質，每顆飽滿多汁，甚至比50元硬幣大，因此儘管價格比其他水果高，還是因品種獨特性而深受喜愛。家樂福宣布，9月起陸續販售產量稀少的日本「頂級麝香葡萄」和「貓眼葡萄」禮盒，並有多波優惠活動。

▲▼日本山梨縣產「貓眼葡萄」，台灣家樂福也買得到。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福也開賣「貓眼葡萄」。（圖／記者林育綾攝）

●麝香葡萄最大產地

日本葡萄品種多達上千種，顏色主要分為黑色、綠色、紅色，其中「麝香葡萄」也有多種，最大特色是皮薄、無籽、香甜不酸澀，果肉飽滿彈牙又多汁，汁液還帶有花香及荔枝香氣。其他品種還有「貓眼葡萄」、「長野紫」、「妃紅媞」、「妮娜皇后」、「胭脂」等。

而無論是產量、輸出量、品質控管，山梨縣都居全日本之冠，「山梨縣果樹試驗場」透露，麝香葡萄在栽種生產的過程，需經過疏芽、疏穗、整穗、疏果、套袋、採收等流程，一年僅收成一次。

而且麝香葡萄需要充足的日照，因此山梨縣陽光充足、雨量少等條件具有優勢，適合種植葡萄。山梨縣9成都是戶外栽種，僅1成左右為室內溫室種植。在戶外多半是草生栽培，棲地共生的方式安全可靠，能活化土壤養分。

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

▲栽種指導中川先生分享，維持甜度的秘訣。（圖／記者林育綾攝）

●麝香葡萄維持甜度的秘訣

日本「JA全農（日本農業協同組合）」山梨縣笛吹市的栽種指導擔當中川先生透露，自己所指導的麝香葡萄農地，都是以目標一串700克以上為生產主力，也會透過分層摘採、控制串數，才會保持果實的鮮甜。換句話說，樹上不能一次有太多葡萄，也就是葡萄並不是種越多越好。

通常在6月左右能看到葡萄樹開花，全開約需要90天，就能準備開始採摘。大約每年8月開始至10月進入產季，尤其10月為盛產。

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

▲「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

去年日本麝香葡萄因較少受到氣候影響，產量豐碩，但出口銷售受國際進貨影響，價格調動幅度大，也引起了台灣民眾的關注，市場掀起多波搶購價格戰。今年日本則受到極端的氣候影響，產量及品質起伏較大，出貨量也因而受限，但市場價格恢復平穩。

▲▼家樂福麝香葡萄。（圖／業者提供）

▲家樂福8月中起陸續販售日本麝香葡萄。（圖／業者提供）

家樂福販售麝香葡萄，去年創下50噸銷量為全台最高，今年也在8月中旬就開始陸續上架日本麝香葡萄，產地為山梨縣、長野縣、熊本縣，甜度達17度以上，規格為每盒350g，特價539元，價格隨市場價調整。

今年家樂褔預計9月至11月進貨15萬盒，約53噸以上，企圖成為全台最大的麝香葡萄銷售通路，並在9月4日至9月18日開賣「日本頂級麝香葡萄禮盒」，規格為每盒600克以上，售價999元。

▼家樂福開賣「日本頂級麝香葡萄禮盒」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福開賣「日本頂級麝香葡萄禮盒」。（圖／業者提供）

●極少量「貓眼葡萄」上市

除了麝香葡萄，「ピオーネ（Pione葡萄）」也是國際知名度極高的品種，在產季前夕常獲得老饕們高度詢問。由於外層切開後，果肉翠綠中心帶有一抹白色銀河的視覺感，搭配深暗紫色表皮就像貓的眼睛，所以在台灣稱為「貓眼葡萄」。

▲▼日本山梨縣產「貓眼葡萄」，台灣家樂福也買得到。（圖／記者林育綾攝）

▲日本山梨縣產「貓眼葡萄」，台灣家樂福也買得到。（圖／記者林育綾攝）

根據2018年日本農林水產資訊，貓眼葡萄是1957年獨家培育出的品種，來自「巨峰」和「カノンホール・マスカット(Cannon Holl Muscat) 結合，可說是繼承父母的特徵，是個優秀的兒子，果肉有濃郁的甜味與適中酸度，口感依舊清爽。果粒大、果肉飽滿，甚至比新台幣50元還要大，另一特色是，相較一般葡萄因纖維太粗緊黏住皮，貓眼葡萄只需手指輕推，就能果肉分離。

家樂福為搶攻中秋送禮時機，特別在9月至10月引進「日本頂級貓眼葡萄禮盒」特別專賣，每盒重量同樣達600g以上，進貨總量約2-3噸，9月4日至9月18日期間售價999元，全台量販門市超限量開賣。

●打卡送麝香葡萄周邊

家樂福在推廣麝香葡萄期間，也推出多波優惠活動，首波即日起至9月17日，在全台家樂福量販門市購買任一款日本麝香葡萄，並與日本麝香葡萄主視覺打卡牆或打卡框合照，上傳至社群平台Facebook與Instagram，並標註「#日本麝香葡萄在家樂福」，至家樂福服務中心出示手機畫面＋購買發票憑証，即可兌換麝香葡萄行李箱貼紙一套（價值199元），數量有限，送完為止。

而去年11月家樂福推出獨家「Nakery麝香葡萄蛋糕」，創下單月銷售千個佳績，今年再度季節限定上架，上市時間將以Nakery裸焙坊公告為主。

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