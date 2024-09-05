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「紅麝香葡萄」全新品種曝光！山梨縣稀有研發　日本人也難買到

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。「紅色麝香葡萄」新品種「Sunshinred」上市才1-2年，目前在日本境內也十分稀有。（圖／記者林育綾攝）

▲日本麝香葡萄進入9月產季高峰，其中「紅色麝香葡萄」新品種「Sunshinred」吃起來香甜多汁外，還有清新花香，目前在日本境內也十分稀有。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／日本報導

台灣人瘋愛的「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量或輸出量，山梨縣都居全日本之冠，「山梨縣果樹試驗場」研發功不可沒。除了穩定量產的綠色麝香葡萄外，近年還有幾個新品種尚未在台販售，其中紅色麝香葡萄「陽光紅（暫譯，原文為 Sundhinred）」在日本上市僅1-2年，產量稀少，連在日本境內都很難買到。

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。「紅色麝香葡萄」新品種「Sunshinred」上市才1-2年，目前在日本境內也十分稀有。（圖／記者林育綾攝）

▲「紅色麝香葡萄」新品種「Sunshinred」從2007年開始研發，上市才1-2年，產量稀少。（圖／記者林育綾攝）

山梨縣果樹試驗場人員透露，「紅色麝香葡萄」新品種「Sunshinred」，上市才1-2年，是從2007年開始研發，由「Sunny Dolce」×「Shine Muscat」品種雜交培育。除了具有皮薄、香甜多汁的優點，咬下去還能感受到口中散發清新花香，另外顏色漂亮、不易落果，又相對保存容易。

不過因為產量稀少，價格是其他頂級麝香葡萄的1.5倍左右，目前直擊在日本境內山梨縣的笛吹市產區、JA全農直營的販賣部，「Sunshinred」每串販售3500日幣（約新台幣777元）。

▼「Sunshinred」產量稀少，價格是其他麝香葡萄的1.5倍左右。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

山梨縣果樹試驗場自1950年開始研發葡萄品種，透露在品種培育上相當不易，數百個苗栽種之後，能成功的大約只有1-2種，接著還要經過一連串實驗。一個葡萄品種從研發培育開始，一直到確定能夠量產上市，至少要經過15年至20年時間。

加上麝香葡萄一年僅收成一次，還有嚴謹的栽種、生產流程，品質把關標準高，人力維護需求大，成本也相對高，因此山梨縣頂級麝香葡萄可謂「藝術品等級」。

尤其以近年上市的新品種較為罕見，像是寶石麝香葡萄、甲斐葡萄（黑玉葡萄）、甲斐王、紅麝香葡萄（Sunshinred）這4種，試驗場人員表示，「通常產量稀少的品種在國內就會被搶光，因此就連日本人都不容易吃得到」。

▼日本農民透過嚴謹標準栽種麝香葡萄，可謂「工藝品等級」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

不過，山梨縣也有相對穩定量產的優質麝香葡萄，並依照外型、大小等不同條件，分為「特秀、青秀、赤秀、秀」等級，其中以「特秀」為最高評價，「秀」則為基本水準，通常是市場較常見的350公克一盒，價格相對親民，是超市消費主力。

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼麝香葡萄依照外型、大小等條件，分為「特秀、青秀、赤秀、秀」不同等級。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

●家樂福將販售「頂級麝香葡萄」

台灣家樂福表示，今年從8月中旬就開始陸續上架日本麝香葡萄，而預計9月至11月將進貨約53噸以上。去年50噸銷量已創下通路最高，今年也企圖成為全台最大麝香葡萄銷售通路。

家樂福爭取販售來自日本山梨縣「頂級麝香葡萄禮盒」，甜度達17度以上，果實大顆飽滿又多汁，比50元硬幣大，9月4日起至9月18日期間限量販售，每盒售價999元，重量達600克以上。

▲▼「日本麝香葡萄」進入9月產季高峰，無論是產量、輸出量，山梨縣都居全日本之冠。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福將販售來自山梨縣「頂級麝香葡萄」。（圖／記者林育綾攝）

至於是否有機會販售「紅色麝香葡萄」新品種「Sunshinred」？家樂福表示，目前與日本「JA全農」積極洽談中，期望能儘早於家樂福上架販售。

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