日本麝香葡萄幕後推手！「JA全農」替農民銷售：有瑕疵也不賤賣

▲日本麝香葡萄幕後重要推手「JA全農」，絕不會讓品質不佳的葡萄流通於市場上，更不會低價賤賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／日本報導

日本麝香葡萄被譽為「葡萄界的愛馬仕」，儘管市面上已出現俗稱的「山寨版」，日本生產的麝香葡萄依然地位不搖，被視為品質保證、頂級水果的象徵，就算價格高，仍因獨特性深受消費者青睞。其中幕後重要推手為「JA全農」，是由農民及農業經營者形成的組織，負責銷售和技術指導，而為了維持水準和品牌形象，有瑕疵也不會輕易流通到市場低價賣。

JA是「日本農業協同組合（Japan Agricultural Cooperation）」的簡稱，由日本農民、農業經營者依照《日本農業協同組合法》組成，組織多由日本全國農協中央會領導，形成一個「農協集團」。「JA全農」是由全國的JA出資建立的組織，主要負責支持農民（農家會員）的生產和生活，促進地區農業活化，供應安全可靠的農產品，成為生產者與消費者之間的橋樑。

在全日本最大的麝香葡萄產區山梨縣，也有「JA全農山梨」經營麝香葡萄和其他水果的生產、銷售，還會進行「農業生產技術和品質提升指導」的業務，致力於農業振興。

▲「日本麝香葡萄」種植生產有嚴謹的標準和流程。（圖／記者林育綾攝）

●麝香葡萄品質維持秘訣

JA全農對麝香葡萄的要求非常高，每年產季時，也有栽種指導協助農民。種植生產有相當嚴謹的標準和流程，才能控管葡萄的品質、甜度、大小重量等，採收前還會「套袋」來防止病蟲侵害等狀況。為了確保果實新鮮，甚至會到上市前一天才採收。

由於麝香葡萄會依照外型、大小等條件分為「特秀、青秀、赤秀、秀」等級，而任何狀況都可能影響等級，甚至稍有碰撞，都會直接讓葡萄「降級」。

▲「日本麝香葡萄」採收前會套袋防止蟲害。（圖／記者林育綾攝）

JA全農的栽種指導擔當中川先生透露，如果在生產過程遇到狀況，造成果實品質不佳，這些葡萄也不會輕易流通到市場，更不會低價販售。換句話說，只要掛上麝香葡萄的招牌，就是高品質的象徵，不可能讓麝香葡萄因為瑕疵而賤賣，維持了品牌的堅持與水準。

▲JA全農的栽種指導擔當中川先生透露，不會讓品質不佳的葡萄流通到市場，更不會低價販售。（圖／記者林育綾攝）

JA全農所監督和銷售的麝香葡萄產品上，也都附有QR Code讓消費者能溯源，因此有不少來自世界各地的消費者會透過QR Code傳達讚賞給農民，像是「超讚的葡萄！」、「從來沒有吃過這麼好吃的葡萄！」、「謝謝種出這麼甜美的葡萄」，農民們藉此獲得世界的認同，也相當有成就感。

JA 全農也在日本各地經營直賣所，如同台灣的農會銷售交流場地，也是各種農物產的展示店。消費者可以在這買到品質優良、安心的農畜產品；此外還有多款水果或農畜產加工的零食、泡麵、伴手禮、周邊，像是水果軟糖、葡萄造型水果糖、巨峰葡萄麵條等，都容易讓人買到失心瘋。

▲▼日本「JA全農」經營的直賣所，可以買到產地直送的水果等農畜產，還有多款周邊伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲日本「JA全農」經營的直賣所，可以買到產地直送的水果等農畜產，還有多款周邊伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲最近甚至有麝香葡萄的「吉伊卡哇」鑰匙圈。（圖／記者林育綾攝）

●台灣也吃得到「日本麝香葡萄」



去年日本麝香葡萄因較少受到氣候影響，大量盛產，但出口銷售受國際進貨影響，造成價格波動幅度大，也引起了台灣民眾的關注，市場上還掀起多波搶購價格戰。今年日本則受到極端的氣候影響，讓麝香葡萄的產量及品質起伏較大，出貨量也因而受限，但市場價格恢復平穩。

台灣從今年8月中旬起，已有通路業者陸續引進販售。其中家樂福販售的日本麝香葡萄，產地為山梨縣、長野縣、熊本縣，甜度達17度以上，規格為每盒350g，即日起至9月17日更祭出「特價499元」，是目前全台通路直購價最低優惠。

▲家樂福販售日本麝香葡萄，9月17日前特價499元。（圖／業者提供）

家樂褔預計9月至11月進貨15萬盒，約53噸以上，同時在即日起至9月18日加碼開賣極限量「日本頂級麝香葡萄禮盒」，規格為每盒600克以上，售價999元，滿足中秋送禮需求。

此外，7-ELEVEN自9月9日起也在「i划算」平台開賣日本麝香葡萄，產地來自山梨縣及長野縣，首批限量1萬盒，單盒重達350公克以上，售價505元，團購優惠價5盒2475元、10盒4890元，換算下來平均最低每盒489元。