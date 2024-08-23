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日本麝香葡萄來了！全聯首波空運限量6000盒　限定門市開賣

▲▼日本麝香葡萄來了！全聯首波空運限量6000盒　限定門市開賣。（圖／業者提供）

▲全聯搶先開賣日本麝香葡萄，首波空運限量6000盒，限定門市開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

日本麝香葡萄去年盛產，在各大賣場下殺熱銷造成話題，許多人吃過就難以忘懷皮薄無籽、多汁香甜的滋味！全聯今（23）日宣布，今年日本空運來台麝香葡萄限量6000盒，單盒規格約350g原價589元，特價539元，即日起至9月2日在雙北、基隆市、桃園市、新竹縣等100家限定門市開賣。

全聯提到，日本麝香葡萄依據外型、品質，有不同的等級標示，等級由高至低分為「秀」、「優」、「良」，此次開賣之日本空運麝香葡萄為「秀」等級，皮薄無籽，果肉飽滿，彈牙多汁，帶濃郁花香與荔枝香氣，洗淨後可連皮一起享用。

▲▼日本麝香葡萄來了！全聯首波空運限量6000盒　限定門市開賣。（圖／業者提供）

▲此次開賣之日本空運麝香葡萄為「秀」等級。（圖／業者提供）

去年日本麝香葡萄盛產，在9月至11月間熱銷約9萬盒，為全聯創下3500萬業績。今年首波空運來台麝香葡萄限量6000盒，雙北、基隆市、桃園市、新竹縣等100家限定門市上架，單盒規格約350g原價589元，特價539元，數量有限，售完為止。

▼全聯首波日本麝香葡萄開賣門市，點圖可放大。（圖／全聯提供）

▲▼全聯首波日本麝香葡萄開賣門市。（圖／全聯提供）

另外，家樂福量販及超市目前也有販售日本麝香葡萄，每周限量3千盒，產地為山梨、福岡、熊本，每盒規格350g，特價539元，預計9月產季將大量進貨，也有多波優惠。

家樂福表示，日本山梨縣與長野縣的絕佳環境、氣候條件，擁有葡萄得天獨厚的生長環境，培育出全球頂級葡萄，也是日本麝香葡萄最大供應產區，佔全日本4至5成。皮薄無籽、果肉富有彈性，甜度高達17度以上，一口咬下可品嚐到宛如荔枝般淡雅清甜，每年9月至10月都是麝香葡萄豐收季節。

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