外送員「被網美榨乾」崩潰求饒　她真面目曝光：70萬人追蹤長腿妹

▲網美妮露娜。（圖／翻攝妮露娜抖音）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南京一名34歲男子小黎（化名）透過直播認識網美「妮露娜」，互動後得到可以進一步交往、結婚的承諾，因此將412萬元人民幣（約1862萬元新台幣）的身家全數投入，最終讓自己負債累累，只能睡在車上。小黎表示，他要求妮露娜還錢，但對方卻置之不理，無奈之下只能訴諸媒體、報案求助。

據《星島日報》報導，小黎無意間在直播平台看到妮露娜的直播，斗內小錢後被對方主動私訊加微信好友，並提出希望可以多來捧場的要求。本來是快遞員的小黎後來創業當老闆，年收約120萬元新台幣，半年間不斷斗內妮露娜，直到某天收到妮露娜透露可以「處一處」的私訊，讓他開心地答應。然而，沒多久妮露娜就說要跟其他女主播對決，希望小黎可以砸錢幫忙。

▲▼妮露娜收了小黎1862萬元的斗內。（圖／翻攝妮露娜抖音，下同）



妮露娜表示，再過兩年不管她有沒有出名，都可以跟小黎結婚，如果最後成功了，就是她跟小黎的心血。此話一出，瞬間讓小黎著魔，每個月都斗內30至40萬元人民幣（約135萬元至180萬元新台幣）幫忙妮露娜。

34歲的小黎將100多萬元人民幣（約452萬元新台幣）的積蓄花光後，又找親朋好友借了173萬元（約782萬元新台幣），共計斗內在妮露娜身上412萬元人民幣（約1862萬元新台幣）。然而，他最終無力償還，只能去當外送員、每天睡在車上，且一天就接到200多則討債電話。

去年12月，小黎開口向妮露娜要求退回部分斗內的金額，但對方直接說沒錢，逼得小黎直接從南京趕到對方給的杭州住處，卻發現根本找不到人，多次連絡後才在南京碰面，這才發現妮露娜本人跟影片的樣貌有差距，除了失望也感覺自己被騙。

經過雙方談判，妮露娜聲稱，她的媽媽欠高利貸，自己也炒股賠了幾百萬元，才會長時間直播，且承諾歸還手機、項鍊等禮物。然而，小黎最後都沒有收到物品，實際查訪才發現妮露娜都在說謊，氣得向警方報案。

據悉，妮露娜的抖音帳號有70多萬人追蹤，雖然許多網友開始在影片下方留言討論此事，但本人都沒有回應。