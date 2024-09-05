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他赴韓攔小黃「遇變態司機」被狂碰胸腿、性器！一路猥褻回住處

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在韓國遇到變態計程車司機。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年4月曾有女網友指出，在韓國遇到變態計程車司機，司機要求她坐到副駕，不斷詢問私人問題，甚至還約她一起去休息站。昨（4）日一名男網友也爆出5月底在韓國遇到變態司機，對方不僅強拉他坐副駕，還踰矩地觸碰他的腿、胸、生殖器，不禁曝光經歷，警惕所有可能會去韓國的人要小心。

一名男網友在Dcard發文「#國外遊記 韓國變態司機 親身經歷」，文中提到5月底的時候，他和韓國朋友們聚會結束後，他在路上攔了計程車，原本都沒有異狀，司機也有合格駕駛證。沒想到司機半路突然停車，強拉他坐副駕，「當下我真的害怕極了，司機把車停在橋上，橋上的車流又快，我深怕司機有任何的武器會對我不利，我只好照做」，沒想到這卻成了惡夢的開始。

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原PO表示，儘管他有用手機錄影，可司機得知他是外國人後，竟開始各種言語上的猥褻，「當下我天真的以為，司機不敢再做出其他的踰矩行為。沒想到司機開始變本加厲，觸碰了我的大腿、胸部、生殖器官。」雖然他不斷拍打掉司機的手，但對方仍時不時的亂碰，他就這樣一路被猥褻回住處。下車的時候，司機還說，「再看見你，我會載你的。」

事後，原PO趕緊在當地報警，可幾個月過去了只收到一封信，「我不希望這個司機依然在持續執業，警惕所有可能會去韓國的人，請注意這個司機。」他也透露，目前已經回到台灣，有在接受心理諮商治療，是無意間看到有別人也發生類似事件，才決定要把事情說出來，「沒遇過這種事情以前，在網路上看到類似的新聞，總會覺得，為什麼那些人不反擊啊？但自己發生的時候真的會手足無措。」

貼文引發譁然，「性騷擾真的不分男女，辛苦你了，隔天立即報警，現在勇敢說出來很棒」、「好扯…好噁心」、「連男生也不放過，希望你趕快走出陰霾」、「看到你的遭遇好心疼…光照片就超級可怕，看到快哭了，希望原PO能早日走出陰霾」、「好心疼你…光看你的文字跟照片都好可怕……希望你未來都可以好好的。」

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