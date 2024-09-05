在外面廁所大號「敢直接坐馬桶？」　一票搖頭！曝1狀況更抖

▲在外面上廁所，會讓屁股直接接觸馬桶嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

出門在外，難免有想上廁所的時候，就有網友發文表示，她日前和哥哥到咖啡店時，突然有便意，由於她實在忍不住，就半蹲著上廁所，堅決不讓屁股接觸到馬桶，不知道大家在外面大號都是怎麼上的呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「在外面大便會屁股直接接觸馬桶嗎」為標題發文，提到她日前和哥哥一起到咖啡店，一看哥哥從廁所回來，她便詢問對方是大號還是小號？哥哥當下就說自己是去大號，反正廁所內有酒精可以消毒，所以屁股直接坐在馬桶上也無妨。

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不過原PO則無法接受屁股直接接觸到外面廁所，因此有便意的她，雖借用店內廁所，但卻維持半蹲姿勢。與此同時，她也好奇大家若在外面上廁所，都是呈現什麼姿勢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「直接坐，你要半蹲我尊重你和你的膝蓋，但我真心鄙視那些踩上馬桶蓋以及把公廁弄得不能上的人」、「我跟你一模一樣，不然就是在座墊上鋪滿衛生紙」、「衛生紙把坐墊鋪到滿，一個角落都不放過」、「有蹲的會選蹲的，一定要坐式的，有酒精我會擦，沒酒精我拿衛生紙沾水龍頭的水擦，你會騰空蹲好強，我老人腳會痠」，

還有網友不少表示，「我會半蹲，但是能不在外面大便就不大，想到大便濺起水花到我的屁股就覺得崩潰欸」、「盡量不在外面大號，真沒辦法的話會半蹲上，那個公用的坐墊真不敢恭維」、「我完全不行，都盡可能憋到家裡」、「我也是盡量不在外面上廁所的人」、「我沒辦法在外面大便，然後我又沒有便祕的困擾，只會因為長途的旅行而便秘，但反正回家就輕鬆了」。