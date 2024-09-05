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最低工資「明年調到2萬8590元」　網卻擔心1點：又有理由漲了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲不少網友只求物價不要再漲。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部4日召開首次最低工資審議會，會後拍板決議明年最低工資從月薪2萬7470元，調漲至2萬8590元；時薪從183元調至190元。不過消息曝光後，卻有不少網友直呼，「最後苦的還是薪資中到低的勞工」、「物價又要漲一波，除了領基本薪資的人有感，其他非基本薪資的人根本無感」。

前總統蔡英文8年任期內，月薪從2萬0008元漲至2萬7470元，前後共調整基本工資8次。勞動部4日召開首次最低工資審議會，會後拍板決議明年最低工資從月薪2萬7470元，調漲至2萬8590元；時薪從183元調至190元，後續將送行政院核定，預計將於2025年元旦生效。

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就有網友在Dcard上，以「各位加薪囉！基本工資調漲了」為標題發文分享消息，加上蔡英文任內的「連8漲」，明年則是「第9漲」，不過，她只求薪資調整後，物價不要再跟著漲，對於這次薪資調整，大家覺得怎麼樣？也有另名網友以「明年基本薪資調整為28590」為標題發文，詢問大家的看法？

貼文曝光後，底下網友紛紛討論，「又有理由漲物價囉」、「漲那沒幾塊錢的，結果物價整個漲」、「調整這個對於領28500以上的人，就是變相減薪，承受物價直接再上漲」、「把每年調基本工資當作德政的人，真心不懂在想什麼」、「物價都在確定漲薪時漲一波，薪資調整完再漲一波，薪水漲來不及物價漲的速度」、「我的薪水並不會因為調薪上漲，但物價會」。

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