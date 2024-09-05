要當兵4個月！被說「很短很輕鬆」他傻眼　網吵翻：沒資格嘴

▲原PO要當兵4個月。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

民國83年至93年出生的役男，役期為4個月。近日有網友發文表示，他在民國91年出生，要當兵4個月，然而每次聊到當兵話題，就會有女生插話說4個月很短、現在當兵很輕鬆，讓他聽了很不舒服。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「被女生說四個月很短很輕鬆」為標題發文表示，每次只要談論到當兵的話題，身邊就會有女生說當兵4個月很短、很輕鬆，而且以前都要當1年，能當4個月真的很幸運。

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原PO透露，他每次聽到這種話，都覺得很不舒服，同時心想這些女生一天兵都不用當，憑什麼說這種話？到底懂不懂失去自由的感覺？

貼文曝光後，底下男網友紛紛回應，「我覺得當兵做的事務內容確實不難，難的是在軍中要面對被剝奪的自由、壓抑的情緒」、「女生畢業可以無縫接軌直接就業，男生只能摸摸鼻子進去蹲一年，出來找工作還要重新熟悉專業」、「四個月很短是沒錯，很爽也沒錯，最沒資格嘴的就是連當都不用當的女性，就像一個沒月經的男性說月經不過是流點血而已，哪有那麼嚴重」。

也有女網友則表示，「說真的我寧可當兵苦一年，也不要從小到大二十幾年都要忍受經痛」、「我身為女生，也常常被說生理期來很爽可以請假，或者是以後懷孕、生育可以請育嬰假很爽，我都心想這是在安慰我嗎？到底是怎樣」、「男生終於體會到女生平常忍受男性說教的感受了，女生真的沒資格對當兵的事情講這種話」。