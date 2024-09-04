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社會 社會焦點 保障人權

認女學生當乾女兒…強吻壓身下逞慾！狼師扯「洗腎裝導管」不可能

▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲某高職科主任強吻、上下其手性騷女學生，遭學校解聘。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台北報導

北市某所高職林姓科主任因指導高三女學生時，被指控做出親嘴、擁抱等性騷擾行為，校方在開會評議後予以解聘。林男雖主張女學生是他的「乾女兒」，且身上裝有洗腎用導管，不可能壓在對方身上或緊抱，提告請求撤銷處分，台北高等行政法院審酌一切事證後認林男主張無理由，判決敗訴。

林男提告指出，2014年間因女學生小雪（化名）為了報考北藝大，主動尋求指導，「基於對於學子之教育及愛才之心，故私下加以指導」，出於欣賞才華、又因膝下無子，收為乾女兒兼閉門弟子，渠料，小雪因不願繼續製作藝術作品，與他發生衝突，甚至在2015年3月以片面之詞指控遭性騷擾。

林男自清稱，本身有洗腎需求，腹部有個開放式傷口連接導管，平時需特別小心避免碰觸，遑論做出小雪所稱的「壓在身上」、「緊抱」等動作，校方性平會調查小組卻依其指訴，將他解聘，顯失公平，故提告請求法院撤銷處分。

校方表示，綜觀證人證詞及小雪日記內容，認定林男行為已「構成校園性騷擾，且情節重大」，予以解聘並通知本人，並無不當，請求駁回。

▲桃園市陳姓男子於2022年12月間，先後在中壢區某公車站、內壢火車站，先後對素不相識之等車女學生趁機襲胸摸臀得逞，2女事後報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女學生多次在行事曆紀錄遭性騷的過程。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pxhere）

法官從調查內容中，發現小雪在行事曆上紀錄當時的一切經歷，包括林男主動接吻後試圖伸舌頭，「當下我一直沒有辦法相信這件事是真的發生了，覺得很噁心」；在工作室時要她趴在床上，林男卻直接壓在她身上，「我感覺（林男）下體凸凸的、肉肉的，性器官有生理反應」；某天被載去工作室後，又被強勢親吻、摸遍全身上下，對方更稱「褲子掉了最好，就是希望它掉」等等。

法官認為，已在先前刑事判決中判處有期徒刑在案，且情節嚴重，已達變更教師身分程度，加上校方給予雙方當事人充分陳述意見及答辯的機會，並無偏採被害人片面之詞的情形，將其解聘也無不當，故駁回林男請求。全案仍可上訴。

★拒絕性騷擾，請撥打110、113。★

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