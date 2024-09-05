台南身障就博會　7日善化文康育樂中心登場！

▲台南市勞工局辦理2024年台南市身心障礙者職能加值暨就業博覽會，將於9月7在善化區文康育樂中心登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為了促進身心障礙者的就業機會，5日發布辦理2024年台南市身心障礙者職能加值暨就業博覽會，將於9月7在善化區文康育樂中心登場，將邀請32家廠商現場設攤徵才，以及40家廠商代徵合計超過400個工作機會。

現場提供多樣化的職缺，讓身心障礙者能夠根據自身能力找到適合的工作機會，找到屬於自己的立足之地，並推動社會對身心障礙者職業能力的認識與重視，共創「希望家園」的願景。

勞工局長王鑫基表示，這次活動共有72家廠商，提供441個職缺，包括現場設攤32家提供313個職缺，如璨揚、全家便利商店、京城商業銀行等，另外還有40家知名企業台灣中油、台灣百事、台糖長榮酒店等也透過代徵方式提供128個職缺，職缺類型多元，包含了製造業、服務餐飲業、金融保險、觀光旅館業、清潔業等，希望身心障礙朋友把握這次的求職機會。同時，透過此次博覽會，期望能加強企業對於身心障礙者的認識與接受度，創造更多友善的職場環境，也鼓勵企業積極提供身心障礙者友好的工作機會，共同促進為身心障礙者就業發展貢獻一份力量，推動包容與多元的就業市場。

勞工局王鑫基進一步表示，台南是少數仍持續辦理身心障礙者就業博覽會的城市，更是全國唯一建立本市專屬的「身心障礙者人力銀行」，身障朋友除了可以到現場求才，同時還能享有各類身心障礙職訓體驗、職務再設計、輔具體驗及免費履歷健檢幫助求職者提升文件的質量，增加獲取面試的機會，就博會也將有身心障礙者人力銀行到場設攤，活動當日除了可憑簡訊換小禮外，還有填問卷送小禮、投履歷即可以參加抽獎等超值活動。

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，這次博覽會提供大量就業機會，歡迎有意求職或轉職的身心障礙朋友前來，現場也提供諮詢身心障礙相關的社會福利、勞工法令宣導等，確保身心障礙者能夠在求職和就業的過程中享有應有的權利和保障，當日還有設置托兒專區、免費視障按摩區以及提供接駁車和復康巴士往返善化火車站與善化文康育樂中心，希望透過此次活動讓身障朋友有機會展現自我價值，並實現就業夢想。