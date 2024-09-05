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社會 社會焦點 保障人權

國中少女阿公店陪酒賺快錢！社工曝悲慘身世...法院急安置助脫困

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲北市萬華區某間「阿公店」驚見國中少女坐檯陪酒。（示意圖／photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北市萬華區某間阿公店為招攬生意，雇用國中少女小君（化名）坐檯陪酒。警方接獲檢舉前往查緝，並將小君交由社會局安置。經查，小君身世背景坎坷，父親入獄，與祖父同住期間，卻遭言語與肢體騷擾，在朋友建議下離家出走，一起到阿公店上班維持生計，社會局急向法院聲請安置兒福機構，法官認小君不宜返家，裁定准許安置。

社會局聲請指出，小君離家後為滿足生活及物質所需，從今年4月起在阿公店從事坐檯陪酒。經社工調查發現，小君小學小年級前由其父為主要照顧者，但卻遭父親暴力相向，後來父親入獄，改與母親同住，但不到半年就因管教問題返回與祖父母家生活。

然而，祖父母年事已高無管教能力，且小君曾遭祖父言語及肢體騷擾，也有遭祖父施暴的通報紀錄，可見小君於成長過程頻繁轉換生活環境及主要照顧者，未能與主要照顧者建立正向的情感依附關係，且此次救援前，小君也反覆離家及中輟，且未有拒絕不當誘惑能力，小君家長無法實際掌握小君在外生活狀況，認有將小君安置必要。

小君向法官表示，一開始是好朋友去阿公店上班，後來老闆說缺小姐，就請她去幫忙。一開始坐檯、倒酒、陪客人玩遊戲、聊天，有時候客人會揉腰或牽手，至於薪水就看客人給多少小費，大方一點的客人會給1千或2千，有的給3、4百，如果跳舞就會多給一點。

小君母親則指出，不清楚小君到阿公店上班，學校老師說女兒在做物流，如果知道實際工作會阻止，但已經有和小君祖父商量過，要將她帶回家，不需要社會局處理，自己在八大行業工作，白天可以照顧女兒。

小君也說，她明白安置是保護她，因為在這個年紀做不該做的工作，才會送來安置機構保護，只想提早回家，因為快開學，如果國三好好上課就可以順利畢業。

社會局提出的評估表指出，小君因想賺取金錢而坐檯陪酒，雖有強調不再從事此工作，但對工作內容避重就輕且資訊不一致，故有待確認其實際想法；另外，小君會購買昂貴物品、認為只有錢可帶來安全感，視坐檯陪酒為快速賺取金錢管道，對於性剝削認同度高。

法官審酌小君卻有遭受性剝削事實，尚缺乏保護自我意識，而生母侵權能力也有待社會局後續評估，認現階段顯然尚不適宜讓小君返家，認有繼續安置必要，裁定將小君繼續安置兒福機構，期間不得逾3個月。

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